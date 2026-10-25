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沈伯洋拋市民大道要南北縫合 蔣萬安：歡迎各界意見、但不能天馬行空
民進黨台北市長參選人沈伯洋在「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」活動中，認為市民大道將台北切成南北，主張「南北縫合」。台北市長蔣萬安今被問及「南北縫合」看法？蔣萬安說，各界意見都歡迎，但是提出想法之餘，也不能天馬行空，必須符合在地需求。
沈伯洋對於台北市的城市廊道規畫，提到市民大道存在「南北縫合」問題，認為這條高架道路，在某種意義上切開台北南北兩側，他認為如何重新連結兩邊相當重要。
蔣萬安今天上午主持颱風災後復舊工作會議受訪表示，各界的意見當然我們都歡迎，但是提出各項想法也不能天馬行空，也還是必須要符合在地的需求，我想這個還是非常重要的。
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