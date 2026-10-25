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沈伯洋提市民大道「縫合」 柯文哲：聽不懂、愚人的問題智者無法回答

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
柯文哲和黃瀞瑩剛好發送口罩路過時，經過一間咖啡廳貼著「洋流」海報，現場也有幾位「洋流」支持者發送飄帶。此時，兩人禮貌性的詢問要不要拿取，支持者們則是背對沒有多做回應。記者邱書昱／攝影
柯文哲和黃瀞瑩剛好發送口罩路過時，經過一間咖啡廳貼著「洋流」海報，現場也有幾位「洋流」支持者發送飄帶。此時，兩人禮貌性的詢問要不要拿取，支持者們則是背對沒有多做回應。記者邱書昱／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今早陪同北市議員黃瀞瑩到士東市場拜票，北市選戰火熱，媒體問及民進黨北市長參選人沈伯洋提及的市民大道高架道重新縫合議題，柯文哲直言，聽不懂在講什麼，更引用同學所說「愚人的問題、智者無法回答。」

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柯文哲表示，朋友說他金剛經講太多天，事實就是事實、就都是包裝出來，這幾天利用颱風假很認真研究，雖然沒有辦法研究洋流如何操作、如何製造出來，但學術初步都有研究出來，就是和2018年的韓流很像，上次是中天發動，這次則是三立、民事、自由時報和鏡週刊。

他說，算一算過去四個月時間，YouTube上很四萬多則和選舉有關影片，其中「三民自鏡」就超過70％，每則新聞點閱也沒有很高，但發片量太高，就是利用大量發片，傳統媒體去操作網路媒體。這個已經變成教案，傳播新聞有興趣者，資料整理好可以上課。

另一方面，沈伯洋提出城市「廊道」，將市民大道高架道路將台北南北切開，思考如何重新「縫合」。柯文哲聽聞後說，市民大道是高架道，要怎麼縫合？聽不懂沈在講什麼，「這個...不要吵架」。

但他又再說，一位台大最聰明的同班同學曾講過「愚人的問題、智者無法回答。」要問出好題目本身困難，突然講市民大道縫合。

受訪過後，兩人走入士東市場內掃街。恰巧，經過一間貼著「洋流」海報的咖啡廳，而現場也有幾位「洋流」支持者發送飄帶，此時，柯文哲和黃瀞瑩剛好發送口罩相逢時，禮貌性的詢問要不要拿取，只見支持者們慢慢背對，沒有回應交流。

沈伯洋 柯文哲 黃瀞瑩 2026九合一選舉 台北市選舉

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