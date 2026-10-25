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柯志恩今天安排鐵人行程 藍白同框喊：新潮流不倒、高雄不會好
高雄市多位議員參選人今天成立競選總部，市長參選人柯志恩從早到晚連跑八場議員競總成立大會，民眾黨秘書長周榆修也扮演黨主席黃國昌分身到高雄助選。柯志恩說，藍白絕對要合，下周二民眾黨主席黃國昌還會陪議員邱于軒掃街。周榆修則表示，高雄就是力抗新潮流，「新潮流不倒、高雄不會好」。
颱風打亂選舉行程影響，今天國民黨議員參選人邱于軒、蔡武宏、李雅靜、陳美雅、鄭安秝、黃香菽、宋詔銘及陳麗珍等八人成立競選總部，市長參選人柯志恩從早到晚站台拚輔選，黨主席鄭麗文下午也預計出席鳳山議員鄭安秝競總成立大會。
針對今天行程滿檔，柯志恩說，今天的確是好日子，她身為市長候選人，本來就要擔綱大母雞身分，所以必須盡可能到場、拉抬氣勢。
民眾黨秘書長周榆修應邀參加邱于軒競總成立大會，他表示，邱于軒的父親邱大展在2017年柯文哲市長籌辦世大運時，擔任籌備會副執行長，協助台北市非常多。此外，邱于軒也是黃國昌認證的戰將，興達電廠等方方面面質詢都為市民監督，希望她可以順利連任，協助新市長柯志恩在市政有更好發展，「高雄我們就是力抗新潮流，新潮流不倒、高雄不會好」。
柯志恩說，感謝秘書長周榆修特別來助選，下周二黃國昌會跟邱于軒一起掃街，她跟黃國昌未來還有很多合作機會，「藍白絕對要合，我們要展現一起合作的氣勢，我們都有共同目標」。
邱于軒競總說明，民眾黨主席黃國昌將於10月27日下午3時30分前往邱于軒服務處，陪同市議員邱于軒於大寮車隊掃街，展現跨黨派合作。
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