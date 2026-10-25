藍綠中和拚場 蘇巧慧：最後一個月盼更多朋友站出來

薔琵颱風過後，新北市長藍綠參選人今天上午不約而同都在中和舉行與議員的聯合競選總部成立大會。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到是否來藍營優勢選區拔樁時，直呼隔壁的新北市議員張維倩「是我最大的樁」，她表示，投入選戰超過800天，已舉辦超過40場後援會、走訪超過65個市場，感受到越來越多民眾站出來支持，未來一個月也將推出更多線上、線下活動，盼與市民一起迎接新北新時代。

蘇巧慧說，這800多天來一步一腳印努力，感受到越來越多人支持，對新北市邁入新時代充滿期待。

至於被問到民進黨傾全力輔選，與未來是否會與民進黨台北市長參選人沈伯洋同台，蘇巧慧表示，「洋流慧聚」所代表的是民眾對新時代、新觀念的期待。

蘇巧慧說，選舉除了選賢與能，也應該讓各方針對城市願景與未來希望提出主張，讓市民判斷誰最適合成為下一個時代的城市首長、城市隊長，帶領大家共同努力未來4年。

蘇巧慧表示，她與沈伯洋都以正面、陽光的態度，向市民說明對城市的願景，「洋流慧聚」帶來希望與力量，未來將有更多合體活動，不論線上或線下，都希望大家把握最後30天，一起迎向新北、台北的新時代。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席中和議員張維倩聯合競總大會。記者葉德正／攝影