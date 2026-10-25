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民進黨：洋流引中共關注 慎防假訊息與政治恐嚇

中央社／ 台北25日電

九合一選舉逼近，民進黨中國部今天表示，「洋流」興起已引起中共當局高度關注，民眾應特別防範假訊息與選前突襲、政治恐嚇與暴力威脅等介選手段，勿讓境外勢力剝奪任何人自由表達、支持參選人與參與選舉的權利。

2026九合一選舉

民進黨中國部今天在臉書撰文表示，「洋流」興起顯然已引起中共當局的高度關注，中國對台介選也開始以隱蔽滲透與公開威嚇並進，之前多採取不引人注意的低價旅遊團或人際關係的串聯網絡，近期則是擴展到恐嚇威脅支持者以及政治制裁參選人的親屬。

民進黨中國部指出，隨著11月28日投票日接近，民眾必須特別防範假訊息與選前突襲及政治恐嚇與暴力威脅等介選手段。

民進黨中國部說明，從來源不明的假民調、斷章取義的影音，到利用AI深偽製作的假醜聞、假緋聞、假退選消息，都可能趁投票前查證時間有限，突然大量散播，越是聳動、越是催促大家「立刻轉傳」的內容，越要先停下來確認。

民進黨中國部表示，中共一面誣稱台灣民主混亂，一面透過資訊操弄與政治施壓，其目的就是削弱台灣社會的互信，動搖人民對民主制度的信心；大家可以有不同的政治立場，但不能讓境外勢力利用彼此的分歧，剝奪任何人自由表達、支持參選人與參與選舉的權利。台灣的選舉只能由台灣人民決定，不容北京以假訊息與恐嚇干預人民的選擇。

國家安全局日前表示，統計截至今年9月止，台灣政府網路服務網（GSN）每天平均遭侵擾數達約258萬次，且6月起呈上揚態勢，7月偵測總數更達破億次，不排除為謀介入台灣九合一選舉預做情蒐及侵擾準備。

2026九合一選舉 假訊息 中共 民進黨 台北市選舉 沈伯洋

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