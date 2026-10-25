黃珊珊換封面「做自由的自己」 柯文哲揭一年前碰面：她要為自己而活

台北市長選舉進入熱戰，2022年曾參選北市長的黃珊珊的34萬選票，成為藍綠爭奪的票源。黃珊珊近期發文指「做自由的自己」更耐人尋味。台北市前市長柯文哲今陪同民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩掃街時受訪，他說，曾在一年前與黃珊珊見面，「她（黃珊珊）為自己過」就是字面上的意思。

柯文哲說，就是字面上的解釋，他大概一年前有見過黃珊珊，黃一輩子都在當民代、又是三年的台北市副市長。黃珊珊來跟他說一輩子都在替別人活，這次現在開始要為自己而活，所以不用想太多就字面講的，「她（黃珊珊）為自己過，想要做自己喜歡做的事，出國旅遊、唸書，她有她的規畫。」

黃珊珊昨天臉書上更改封面照，寫下「做自由的自己」。同時，也寫下長文「人生不只需要待辦清單，也需要不做清單」。她說，在2015年生一場大病後，重新整理人生、列出想做的事情，將那些因別人期待而勉強自己做、或做得不快樂的事情一項項劃掉。

她也寫道，這不是逃避，也不是不努力。只是把有限的時間，重新排給該排的人和事。現在，刪除清單上的項目已經刪除的差不多了，終於回到自己選擇的生活方式。「不是每個邀請都要答應，不是每個聲音都要立刻回應，也不是所有事情都一定要自己扛在肩上。」

最後文末寫道，做自由的自己、做自己的主人。