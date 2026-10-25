老人健保態度遭藍營質疑 蘇巧慧：任何預算都要經過討論

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前上節目談到老人健保補助提到，若作為福利且全國一致實施「我當然接受」，被對手李四川陣營質疑當初法案三讀時她投反對票。蘇今天出席中和議員張維倩競總成立時回應，全國一致的社會福利，若擔任新北市長當然會接受，但健保費由國家支出是否適合作為社會福利，醫界及各界仍有不同看法，且任何預算都要至少能行政院討論，大家有共同的共識再來前進。

蘇巧慧指出，在野黨於立法院提出相關法案時，並未與行政院討論，違反憲政精神及預算法精神，不僅可能排擠政府未來各項預算支出，也影響明年度預算規畫。

蘇巧慧說，她非常期待各項預算在推動前，都能先與行政院討論，取得共同共識後再往前走，才能確保預算制度健全，兼顧國家長治久安。

蘇巧慧說，就像財劃法，在國民黨立委傅崐萁主導的版本下，新北市人均分配資源僅剩台北市的一半，果新北市在人均資源分配上能夠追齊、拉近與台北市的差距，新北各項福利也就有機會比照台北市一致辦理。

蘇巧慧也表示，當時討論「財劃法」時，國民黨的參選人也沒有提出反對意見。她強調，預算討論應遵循憲法及預算法精神，透過充分溝通與取得共識，才能讓國家預算制度長久穩定運作。