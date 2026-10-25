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老人健保態度遭藍營質疑 蘇巧慧：任何預算都要經過討論

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席中和議員張維倩競總成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席中和議員張維倩競總成立大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前上節目談到老人健保補助提到，若作為福利且全國一致實施「我當然接受」，被對手李四川陣營質疑當初法案三讀時她投反對票。蘇今天出席中和議員張維倩競總成立時回應，全國一致的社會福利，若擔任新北市長當然會接受，但健保費由國家支出是否適合作為社會福利，醫界及各界仍有不同看法，且任何預算都要至少能行政院討論，大家有共同的共識再來前進。

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蘇巧慧指出，在野黨於立法院提出相關法案時，並未與行政院討論，違反憲政精神及預算法精神，不僅可能排擠政府未來各項預算支出，也影響明年度預算規畫。

蘇巧慧說，她非常期待各項預算在推動前，都能先與行政院討論，取得共同共識後再往前走，才能確保預算制度健全，兼顧國家長治久安。

蘇巧慧說，就像財劃法，在國民黨立委傅崐萁主導的版本下，新北市人均分配資源僅剩台北市的一半，果新北市在人均資源分配上能夠追齊、拉近與台北市的差距，新北各項福利也就有機會比照台北市一致辦理。

蘇巧慧也表示，當時討論「財劃法」時，國民黨的參選人也沒有提出反對意見。她強調，預算討論應遵循憲法及預算法精神，透過充分溝通與取得共識，才能讓國家預算制度長久穩定運作。

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