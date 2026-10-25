視察災後遭青鳥轟擺拍…陳冠安批：抹黑攻擊就是為打垮蔣萬安

薔琵颱風侵台，國民黨港湖議員參選人陳冠安痛批，台北市長蔣萬安視察災後復原，遭青鳥痛批作秀擺拍。清潔隊長親自出面澄清，是因市長關心防穿刺手套的效能，才請市長體驗感受基層辛勞，青鳥為政治攻防造謠抹黑，已對公共安全與基層士氣造成負面影響。

陳冠安說，颱風前一天，他拜訪基層時，就有里長反映，現在青鳥不斷攻擊市府修剪樹木，甚至連私人社區、私人土地的樹木被砍，都要質疑市府和里長。這讓許多基層單位心生畏懼，擔心動輒得咎，甚至希望延後或減少施工。但該修的樹，就是要修！否則颱風來襲，樹木倒塌、枝幹斷裂，甚至造成人員傷亡，誰來負責？所幸經過里長協調，最後還是完成必要的修剪。

「從災前防範到災後復原，青鳥不斷抹黑攻擊，為的就是打垮蔣萬安。」陳冠安痛批，綠營這樣的政治鬥爭，不只打擊基層士氣，更已經危害市政運作與公共利益。

陳說，沈伯洋舉辦「市長我不想幹了」，邀請公務員反映第一線困境。他就想請問沈伯洋，這位清潔隊長，以及公園處基層人員的心聲與委屈，你可以先聽聽嗎？還是只有符合自身政治攻防需要的聲音，你才聽得見？