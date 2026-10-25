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颱風還蔣萬安修樹公道 藍委：洋流變亂流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

薔琵颱風襲台造成台北市路樹傾倒等災情，國民黨籍台北市立委均肯定市府提前修樹並迅速救災，強調颱風不僅還台北市長蔣萬安公道，更打破綠營「亂砍樹」的造謠抹黑；此外，天災當前，蔣萬安暫停競選坐鎮防災，綠營卻忙著跑行程、宣傳與歡送，兩者高下立見。

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國民黨立委賴士葆說，這次颱風還了蔣萬安公道，之前綠營狂噴「蔣萬安亂砍樹」，但颱風一來，證明提前處理危老或生病的樹，才是真正保障民眾安全；之前綠營和洋流的胡亂政治操作，罔顧市民安全。

國民黨立委王鴻薇表示，市府已盡力處理危及安全的樹木，雖有漏網之魚，幸好無重大災害。樹木健康影響環境、市民安危，需專業評鑑，但數月來有許多造謠，已產生對台北市民的危害，里長也認為輿論操作影響正常樹木處理。

王鴻薇表示，此次颱風天，民進黨台北市長參選人沈伯洋宣傳自己的文宣刊物，跑去論壇幫自己造勢。台北市的風災與防災，彷彿跟沈伯洋無關；此外，僑委會前委員長徐佳青再爆爭議；這個颱風天，沈伯洋跑選舉，徐佳青歡送會，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤發專輯，洋流遇到颱風變亂流。

國民黨立委李彥秀說，薔琵颱風侵台前，蔣萬安暫停選舉活動，全力投入防災工作，相較沈伯洋跑行程、綠委聽專輯看網站，天災考驗就如照妖鏡，誰是全力拚防災，誰是作秀拚選舉，高下立見。

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