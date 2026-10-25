聽新聞
0:00 / 0:00

選情初探／竹山鎮長3強競逐 拋觀光建設牛肉

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣竹山鎮長選戰三強鼎立，分別有國民黨推出的三連霸縣議員蔡孟娥、民進黨支持的無黨籍現任鎮民代表會主席林賜學，及無黨籍下坪里長余志嘉。竹山藍綠勢力長期拉鋸，這次選戰除了政黨動員，地方人脈、基層服務及觀光建設也成為競爭焦點。

2026九合一選舉

蔡孟娥曾任鎮民代表，長期深耕地方，主打「做長輩依靠與年輕人夥伴」，政見聚焦市中心公有土地活化，主張利用舊警分局等地興建國民運動中心，並改善市區停車與交通，希望替竹山注入新建設，爭取國民黨重返鎮公所執政。

林賜學歷任四屆鎮民代表，現任鎮民代表會主席，主張務實施政、公開治理，針對舊警分局土地，提出先整地設置平面收費停車場，紓解市區停車需求，另規畫打造全齡親水休憩園區，並承諾設置常態化「鎮民時間」，增加與民眾直接溝通的機會。

出身軍人背景的余志嘉，主打民生服務與運動觀光，提出增設地方殯儀館、興建匹克球場，並規畫將公有市場改建為青年背包客旅館，希望結合休閒設施與觀光住宿，帶動地方發展，也提出恢復低收入戶免費公托的構想。

竹山鎮藍綠政治勢力接近，選民也重視參選人的地方服務與個人形象。現任鎮長陳東睦連續兩屆以無黨籍身分當選，顯示鎮長選舉不完全由政黨版圖決定，三名參選人如何爭取地方組織及中間選民支持，將是選戰觀察重點。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選情初探／埔里鎮長 掩埋場成攻防焦點

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

蔡易餘六腳鄉聯合競總成立 攜手黃鉦凱、黃鈺惠造勢湧千人力挺

新聞眼／反司法介選 加速新竹泛藍歸隊

相關新聞

選戰倒數策略…李四川強固陸戰 蘇巧慧勤跑基層

新北市長選戰激烈，颱風雖暫停行程，但僅剩約一個月，國民黨李四川笑稱颱風假自己「嘴巴沒休息」，忙著打電話給各區里長關心災情，他將加速前進，除拋政見更要接觸群眾，腳踏實地握遍市民每一雙手。競辦未來將強固陸戰為主，密集掃街拜票。民進黨蘇巧慧則說，已感受到愈來愈越多不分世代民眾站出來支持，最後就是「勤跑基層」。蘇陣營將順著洋流效應激發更多中間選民，強化空戰效果。

洋流衝擊…北市藍綠小雞不懼對決 謹慎應戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動「洋流」效應，拉抬北市綠營小雞選情，綠營認為，最後約一個多月，避免犯錯很重要，也要戒慎恐懼應戰，藍營認為，高度對決下，非綠投票率也會提升，變成大混戰，就看誰的基本盤比較強。

基隆颱風受損 藍綠關心拚復電

薔琵颱風強風驟雨，基隆最大陣風十四級，昨最多有一萬五千多戶停電，市長謝國樑視察招牌掉落、停電及道路設施受損等災情，指示市府相關單位與台電加速處理，周一前復原。民進黨市長參選人童子瑋到協和街附近了解電力搶修進度，台電總經理郭天合表示，除了道路不通及路樹影響以外，都會盡快完成復電。

高雄社宅攻防 柯志恩喊地方自辦5000戶、賴瑞隆延續陳其邁市府政策

高雄房價與居住負擔牽動年輕人成家意願，國民黨高雄市長參選人柯志恩喊出地方興辦五千戶社宅，並提高婚育宅比率至百分之四十，育兒家庭最長承租十二年。民進黨對手賴瑞隆則強調延續市府既有政策，結合捷運、都更及托育長照擴大供給。並指婚育宅措施市府年初已宣布，樂見藍營跟進。

謝龍介競總延期 與禿子、漢子、燕子再喬合體！綠陳亭妃偕同黨議員催票

台南市長選舉活動受颱風影響，國民黨參選人謝龍介的競總成立大會延至十一月一日舉行，是否如原規畫邀「禿子、漢子、燕子」合體，競選團隊表示，正重新敲定行程；民進黨參選人陳亭妃昨與同黨議員李宗翰成立聯合競總，向支持者喊話「確保每一票都要確實投下去」。

選情初探／竹山鎮長3強競逐 拋觀光建設牛肉

南投縣竹山鎮長選戰三強鼎立，分別有國民黨推出的三連霸縣議員蔡孟娥、民進黨支持的無黨籍現任鎮民代表會主席林賜學，及無黨籍下坪里長余志嘉。竹山藍綠勢力長期拉鋸，這次選戰除了政黨動員，地方人脈、基層服務及觀光建設也成為競爭焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。