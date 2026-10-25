選情初探／竹山鎮長3強競逐 拋觀光建設牛肉

南投縣竹山鎮長選戰三強鼎立，分別有國民黨推出的三連霸縣議員蔡孟娥、民進黨支持的無黨籍現任鎮民代表會主席林賜學，及無黨籍下坪里長余志嘉。竹山藍綠勢力長期拉鋸，這次選戰除了政黨動員，地方人脈、基層服務及觀光建設也成為競爭焦點。

蔡孟娥曾任鎮民代表，長期深耕地方，主打「做長輩依靠與年輕人夥伴」，政見聚焦市中心公有土地活化，主張利用舊警分局等地興建國民運動中心，並改善市區停車與交通，希望替竹山注入新建設，爭取國民黨重返鎮公所執政。

林賜學歷任四屆鎮民代表，現任鎮民代表會主席，主張務實施政、公開治理，針對舊警分局土地，提出先整地設置平面收費停車場，紓解市區停車需求，另規畫打造全齡親水休憩園區，並承諾設置常態化「鎮民時間」，增加與民眾直接溝通的機會。

出身軍人背景的余志嘉，主打民生服務與運動觀光，提出增設地方殯儀館、興建匹克球場，並規畫將公有市場改建為青年背包客旅館，希望結合休閒設施與觀光住宿，帶動地方發展，也提出恢復低收入戶免費公托的構想。

竹山鎮藍綠政治勢力接近，選民也重視參選人的地方服務與個人形象。現任鎮長陳東睦連續兩屆以無黨籍身分當選，顯示鎮長選舉不完全由政黨版圖決定，三名參選人如何爭取地方組織及中間選民支持，將是選戰觀察重點。