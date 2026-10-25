觀察站／看板大戰成公安危機 選舉文化應轉型

大型看板在颱風天有掉落危險，尤其適逢選舉前看板密集，更易造成危害。台灣選舉多在秋冬，隨著極端天氣影響，秋颱愈來愈晚，未來恐怕會有更多「競選公安意外」；除了從制度面與執行面加強防範，也應思考台灣大型看板的選舉文化，應該逐漸轉型。

依建築法規定，若大型廣告看板、帆布有安全管理不善，可裁處六萬到卅萬元罰鍰，並限期改善。實務上，地方政府主管機關配合母法，往往因人力問題，主要採取消極管理，遇颱風天通知業者下架，或接獲檢舉才開罰。

這套作法對廣告業者或架設人，基於自律，裁罰強度又不算太高，足以令一般商家心生警惕，但換成競選看板就是另一回事。以台中市長選舉來說，拆下全部競選廣告，颱風過後重新上架，可能要耗費數十萬元，且大台中幅員遼闊，難保沒有漏網之魚。

地方人士透露，此次颱風來臨前，各競總並未接到市政府下架廣告通知，這可能因為過去颱風大多在夏天侵襲，秋颱頂多是九月，尚未進入選舉白熱化、密集掛看板的階段，「各競選總部」不在預設通知名單內。

極端天氣影響愈來愈顯著，薔琵颱風十月底襲台，已經非常接近選舉，難保未來沒有來得更晚的颱風，屆時競選廣告被狂風吹落將成為常態性風險，相關管理措施有必要升級，從法規面到執行面都需要再次檢視。

以母法來說，競選廣告的裁處力度、管理強度，是否需要和一般商業廣告區分？落到一線執行，地方政府除了將參選人列入通知下架名單，也應提供方法協助、監督參選人，在短時間內下架大量廣告。

競選看板大戰是台灣特有選舉文化，也往往被批為「財力比拚」，讓選舉失焦，尤其極端天氣下，大量競選廣告可能釀成公安問題，或許政黨、政治人物與選民都要思考，競選看板是不是該少一點？