強風釀災…競選看板被吹垮 牽動選情

薔琵颱風襲台，台中市勤美綠園道旁大型廣告看板被吹垮，不少參選人的看板或帆布倒塌，影響交通，甚至壓垮車輛引發民怨；民進黨桃園市長參選人黃世杰的大型看板未拆挨批。被颱風吹落的選舉看板，除了是公安問題，也成了選舉話題。

國民黨台中市長參選人江啟臣與議員黃馨慧的聯合看板，廿三日遭強風吹倒，鐵架、骨架壓到停放在下方的車輛。自稱車主的網友表示將索賠，也有民眾認為颱風來襲前，應拆除看板。

黃馨慧表示，事發後，團隊立即聯繫廠商到場處理，並緊急調派吊車處理，確保道路及民眾安全，對於車輛受損及造成民眾不便，她深感抱歉，風災後將處理賠償事宜。

民進黨台中市長參選人何欣純的競選看板被強風吹得狂舞。何欣純競總表示，颱風前已陸續請廠商撤除廣告，廿三日接獲多起通報後，當晚已完成危險廣告撤除，未接獲人身或財物受損通報。

民眾黨議員參選人劉芩妤表示，事前已要求團隊巡查並預防性拆除競選廣告，但颱風當天仍接獲帆布有脫落危險的通報，已立即請廠商處理，並為防範不周致歉。她認為，這次事件值得反思選舉看板文化，未來應減少看板競爭，讓焦點回歸市政議題。

無黨籍議員參選人段體佩表示，考量颱風期間拆除看板耗時，多數選擇設置於實體牆面，僅在主要路口搭設鷹架，颱風前也預防性安排吊車。國民黨議員參選人吳宗學則表示，已與廣告公司討論，調派大型吊車漏夜趕工拆除。

台中市都發局表示，颱風前會提醒業者維護大型廣告及帆布，但市府無權強制拆除合法廣告。若大型廣告掉落，即使未造成人員傷害，仍可依建築法裁罰負責人六萬至卅萬元；非法或具危險性的廣告，則會在颱風前全面清查並強制下架。

桃園市部分選舉看板未於颱風前拆除，也有牆面帆布遭強風吹掀，引發安全疑慮。國民黨市議員詹江村在臉書批評，民進黨市長參選人黃世杰的大型棚架看板未拆。黃世杰競選團隊為部分海報未及時拆除致歉，表示事前已請廠商處理，但因人力調度不及，將持續督促廠商，確保環境及用路人安全。

桃園市府建管處表示，棚架廣告看板在颱風期間應拆除帆布，牆面海報則須固定牢靠。違規者經勸導未改善，將依桃園市廣告物管理自治條例強制拆除；若因風雨無法及時撤除，會設置警示，維護民眾安全。