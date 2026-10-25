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強風釀災…競選看板被吹垮 牽動選情

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱陳俊智／連線報導
國民黨台中市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。黃表示已請廠商排除，風災過後，會積極處理賠償事宜。圖／讀者提供
國民黨台中市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。黃表示已請廠商排除，風災過後，會積極處理賠償事宜。圖／讀者提供

薔琵颱風襲台，台中市勤美綠園道旁大型廣告看板被吹垮，不少參選人的看板或帆布倒塌，影響交通，甚至壓垮車輛引發民怨；民進黨桃園市長參選人黃世杰的大型看板未拆挨批。被颱風吹落的選舉看板，除了是公安問題，也成了選舉話題。

2026九合一選舉

國民黨台中市長參選人江啟臣與議員黃馨慧的聯合看板，廿三日遭強風吹倒，鐵架、骨架壓到停放在下方的車輛。自稱車主的網友表示將索賠，也有民眾認為颱風來襲前，應拆除看板。

黃馨慧表示，事發後，團隊立即聯繫廠商到場處理，並緊急調派吊車處理，確保道路及民眾安全，對於車輛受損及造成民眾不便，她深感抱歉，風災後將處理賠償事宜。

民進黨台中市長參選人何欣純的競選看板被強風吹得狂舞。何欣純競總表示，颱風前已陸續請廠商撤除廣告，廿三日接獲多起通報後，當晚已完成危險廣告撤除，未接獲人身或財物受損通報。

民眾黨議員參選人劉芩妤表示，事前已要求團隊巡查並預防性拆除競選廣告，但颱風當天仍接獲帆布有脫落危險的通報，已立即請廠商處理，並為防範不周致歉。她認為，這次事件值得反思選舉看板文化，未來應減少看板競爭，讓焦點回歸市政議題。

無黨籍議員參選人段體佩表示，考量颱風期間拆除看板耗時，多數選擇設置於實體牆面，僅在主要路口搭設鷹架，颱風前也預防性安排吊車。國民黨議員參選人吳宗學則表示，已與廣告公司討論，調派大型吊車漏夜趕工拆除。

台中市都發局表示，颱風前會提醒業者維護大型廣告及帆布，但市府無權強制拆除合法廣告。若大型廣告掉落，即使未造成人員傷害，仍可依建築法裁罰負責人六萬至卅萬元；非法或具危險性的廣告，則會在颱風前全面清查並強制下架。

桃園市部分選舉看板未於颱風前拆除，也有牆面帆布遭強風吹掀，引發安全疑慮。國民黨市議員詹江村在臉書批評，民進黨市長參選人黃世杰的大型棚架看板未拆。黃世杰競選團隊為部分海報未及時拆除致歉，表示事前已請廠商處理，但因人力調度不及，將持續督促廠商，確保環境及用路人安全。

桃園市府建管處表示，棚架廣告看板在颱風期間應拆除帆布，牆面海報則須固定牢靠。違規者經勸導未改善，將依桃園市廣告物管理自治條例強制拆除；若因風雨無法及時撤除，會設置警示，維護民眾安全。

2026九合一選舉 競選看板

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