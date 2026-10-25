基隆颱風受損 藍綠關心拚復電

薔琵颱風強風驟雨，基隆最大陣風十四級，昨最多有一萬五千多戶停電，市長謝國樑視察招牌掉落、停電及道路設施受損等災情，指示市府相關單位與台電加速處理，周一前復原。民進黨市長參選人童子瑋到協和街附近了解電力搶修進度，台電總經理郭天合表示，除了道路不通及路樹影響以外，都會盡快完成復電。

基隆多區都有停電，有的停整天引發怨言，昨上午搶修後還有一千多戶仍沒電。謝國樑昨到協和街、深澳坑路、七堵區麗景天下社區、綠葉山莊等地，了解招牌掉落、停電及道路設施受損等情形，指示市府相關單位與台電公司加速處理。

謝國樑表示，未來市府將與台電共同檢討災後搶修標準作業流程，縮短停電時間。至於深澳坑路將助加速清理及復原，讓道路及周邊環境恢復正常。

童子瑋指出，感謝台電總經理郭天合率隊協調搶修，啟動跨區支援機制，由台南、高雄、台北市及屏東區處調派共十班、六十七人投入，加上基隆地區搶修人員及承商，總計動員一百四十七人，同步處理各區受損線路搶修，加快復電速度。

童子瑋表示，這次搶修凸顯市府、台電與地方里鄰系統橫向聯繫的重要性，停電通報、道路清障、設備搶修等資訊應該要彼此串聯，要建立更快速的協調機制，才能把搶修時間壓到最低。

台電基隆營業處說，停電主要因強風大雨造成高低壓電線斷線、樹木倒塌碰觸線路等造成，集中七堵、中山、安樂及信義等區。