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蔡易餘聯合競總插旗嘉義六腳 吳品叡今邀藍白主席站台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘（中）昨天成立六腳鄉聯合競選總部，請託六腳鄉鄉民支持鄉長黃鉦凱（左）連任、議員參選人黃鈺惠（右）當選。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘（中）昨天成立六腳鄉聯合競選總部，請託六腳鄉鄉民支持鄉長黃鉦凱（左）連任、議員參選人黃鈺惠（右）當選。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長選情衝刺，民進黨參選人蔡易餘昨成立六腳鄉聯合競總，因六腳緊鄰嘉科園區所在的太保和朴子市，蔡說，台積電有望帶動周邊就業機會，會加強生育、教育投資。無黨參選人吳品叡今在朴子市辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌預計合體站台。

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蔡易餘累計成立十一個聯合競總，昨六腳鄉為第十二個，已涵蓋嘉縣三分之二的鄉鎮市，他昨與拚連任的六腳鄉鄉長黃鉦凱、黨籍議員參選人黃鈺惠一起造勢；由於黃鈺惠是黃鉦凱胞姊，外界質疑「弟弟選鄉長、姊姊選議員，會不會不太好」，蔡說，民進黨在縣議員第四選區需要一名女性參選者，黃鈺惠是帶著重責大任投入。

蔡易餘說，嘉義科學園區就在六腳鄉蒜頭糖廠旁，現在台積電一廠接一廠興建，目前在蓋第三廠，據媒體報導，台積電在嘉義預計要蓋十個廠，若每個廠一千名員工，就有約一萬名員工，有望帶動周邊十萬人就業機會，會把握嘉義發展時間點，預作準備加強教育投資、推動加碼生育津貼、補助婦女凍卵等。

吳品叡今天將在她本命區朴子市辦競選總部成立大會，除了鄭麗文與黃國昌，也邀國民黨台南市長參選人謝龍介、嘉義市長黃敏惠、立委王育敏、許宇甄、丁學忠，前立委林國慶、醫師蘇偉碩等站台，展現在野大聯盟共推人選的氣勢，現場預計湧入超過三千人。

2026九合一選舉 蔡易餘 吳品叡 嘉義縣選舉

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