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謝龍介競總延期 與禿子、漢子、燕子再喬合體！綠陳亭妃偕同黨議員催票

聯合報／ 記者周宗禎萬于甄／台南報導
國民黨台南市長參選人謝龍介昨率藍、白議員參選人在中華東路和小東路口辦路口開講，拉抬聲勢。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介昨率藍、白議員參選人在中華東路和小東路口辦路口開講，拉抬聲勢。記者萬于甄／攝影

台南市長選舉活動受颱風影響，國民黨參選人謝龍介的競總成立大會延至十一月一日舉行，是否如原規畫邀「禿子、漢子、燕子」合體，競選團隊表示，正重新敲定行程；民進黨參選人陳亭妃昨與同黨議員李宗翰成立聯合競總，向支持者喊話「確保每一票都要確實投下去」。

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謝龍介昨在臉書貼出動畫影片，內容呈現他查緝不肖爐碴業者，他說，當選後會全面檢視學甲爐碴案的調查與後續處理進度，更會督促遭汙染土地的清理與環境復原，「給受影響的居民一個清楚的交代」；他下午也到中華東路與小東路口辦路口開講，拉抬同黨議員參選人聲勢，他說，力拚國民黨在南市議會取得過半席次。

謝龍介原訂廿三日辦競總成立大會，規畫邀請立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕助陣，受薔琵颱風影響延期，地點也從原本的永康區永大夜市，改至海安路服務處前方，據了解，屆時海安路二段至三段與成功路、民族路部分路段將規畫封街，作為行人徒步區。

陳亭妃和拚連任的議員李宗翰在後壁區成立聯合競總，陳亭妃說，這次台南在薔琵颱風防災「工作精準到位」，可歸功過去李宗翰積極爭取大新營地區各種建設，更身體力行陪伴各區公所作業，拜託鄉親在選舉最後階段一定要努力幫她和李宗翰拉票，「確保每一票都要確實投下去」。

李宗翰第二次爭取連任，市長黃偉哲、議長邱莉莉、副議長林志展及多名黨籍議員都到場站台，李母、前議長賴美惠為李宗翰披上彩帶，他說，繼續為地方發聲和爭取建設，讓後壁、東山、白河、新營、鹽水和柳營隨台南和嘉義科學園區發展起飛。

陳亭妃（左三）與議員李宗翰（中）成立聯合競總，籲支持的鄉親每票都要確實投下去。圖／吳佩珊提供
陳亭妃（左三）與議員李宗翰（中）成立聯合競總，籲支持的鄉親每票都要確實投下去。圖／吳佩珊提供

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