高雄社宅攻防 柯志恩喊地方自辦5000戶、賴瑞隆延續陳其邁市府政策

高雄房價與居住負擔牽動年輕人成家意願，國民黨高雄市長參選人柯志恩喊出地方興辦五千戶社宅，並提高婚育宅比率至百分之四十，育兒家庭最長承租十二年。民進黨對手賴瑞隆則強調延續市府既有政策，結合捷運、都更及托育長照擴大供給。並指婚育宅措施市府年初已宣布，樂見藍營跟進。

柯志恩說，社宅政策不能只看興建數量，更要思考如何擴大供給，減輕居住負擔，讓不同人生階段及家庭需求的市民都獲得適切的居住支持。她主張地方興辦五千戶，並攜手中央朝三點五萬戶目標邁進。將透過可負擔住宅、鼓勵企業參與投資、結合大眾運輸與都市發展的ＴＯＤ模式，擴增供給。並結合托育、兒童照顧、住戶服務及物業管理人員培訓，建立完整的生活支持系統。

她也主張提高婚育宅比率至百分之四十，將育兒家庭承租年限延長至十二年，讓家庭不必因孩子成長頻繁搬遷。

賴瑞隆表示，日前他與社宅、托育及勞動團體交換意見，允諾持續興辦社宅。居住正義的核心不只是興建數字，更要重視實際供給與居住品質，使年輕人住得起、育兒家庭住得穩、弱勢市民住得安心。

他說，市長陳其邁締造社宅興辦成長戶數六都第一的成果，未來他會持續推進，同時結合ＴＯＤ開發、公辦都更及捷運聯開等方式，強化地方自主興辦量能。除延續婚育宅、可負擔租金及弱勢住戶優先保障等政策，也推動社宅與公共托育、長照及社福服務結合，完善育兒家庭、青年及弱勢住戶的居住支持，並引進民間專業團體，強化物業管理與社區服務。