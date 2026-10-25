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選戰倒數策略…李四川強固陸戰 蘇巧慧勤跑基層

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰／新北報導

新北市長選戰激烈，颱風雖暫停行程，但僅剩約一個月，國民黨李四川笑稱颱風假自己「嘴巴沒休息」，忙著打電話給各區里長關心災情，他將加速前進，除拋政見更要接觸群眾，腳踏實地握遍市民每一雙手。競辦未來將強固陸戰為主，密集掃街拜票。民進黨蘇巧慧則說，已感受到愈來愈越多不分世代民眾站出來支持，最後就是「勤跑基層」。蘇陣營將順著洋流效應激發更多中間選民，強化空戰效果。

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李四川表示，從宣布參選至今跑兩百多天，他曾一天跑十三場活動，至今瘦了五公斤，但對手跑的時間多出他一倍以上，他更要加緊腳步，選前加強各區造勢活動，接著安排車掃，以及站路口及市場拜票等行程，要更加強與市民面對面的接觸。

李四川笑說，團隊及周圍朋友都非常緊張，他的心情卻很輕鬆，更形容自己每天晚上回家躺到床上是秒睡，真正的民意是每一位跟他握手的人所給予的支持與鼓勵。

競辦發言人江怡臻表示，政策發表已告一段落，接下來一個月將強固陸戰為主，不僅各領域後援會陸續成立，還會跨區邀請藍營立委助講，並透過密集掃街拜票，向市民傳遞城市的未來願景。

新北議會國民黨團書記長陳儀君表示，提高投票率就能增加勝選機率，除了固守基本盤之外，更要全力爭取二成中間選民支持，力拚勝選。

蘇巧慧表示，即使沒有公開行程，她和團隊都和市府、議員、里長、電信、水電等事業單位保持密切聯繫，希望盡速恢復正常生活。蘇提到她從正式參選以來八百多天，扎扎實實走訪新北廿九區，會帶著眾人的力量，迎接新北新時代。

蘇巧慧說，最後一個月「就是勤跑、勤跑，再勤跑。」她要讓新北成為安居樂業的首選，外國人一生必訪的城市。

議會民進黨團副召集人李倩萍則說，蘇巧慧的陸戰自參選以來扎實勤跑基層，很多地方都已掃過二輪，後續建議不妨再透過沈伯洋來參加的大型造勢活動，順著洋流效應激發更多中間選民站出來，強化空戰效果。

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