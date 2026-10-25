洋流衝擊…北市藍綠小雞不懼對決 謹慎應戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動「洋流」效應，拉抬北市綠營小雞選情，綠營認為，最後約一個多月，避免犯錯很重要，也要戒慎恐懼應戰，藍營認為，高度對決下，非綠投票率也會提升，變成大混戰，就看誰的基本盤比較強。

藍綠白今年議員選舉都保守提名，國民黨提卅三人、民進黨廿五人、民眾黨六人，雖然有洋流帶動，但綠營即便「全壘打」也無法取得過半席次。

綠營人士直言，多席次的議員選舉，得票率百分之六至八即可當選，如果沈伯洋能催出百分之四十五以上選票、甚至勝選，等於一個議員參選人平均可分到百分之八選票，不含山地原住民的廿五席全壘打機會，就會比較高。

國民黨議員詹為元說，民進黨這次保守提名，沒洋流就相當安全，洋流催出綠營投票基礎讓他們更安全，非綠支持者希望同仇敵愾把緊張感幻化成投票率，要是變成高度政治對決，非綠的藍白投票率也會提升，變成大混戰，就看誰的基本盤比較強，各選區最後掉的落選頭，也可能是綠營較弱那席。

國民黨議員鍾小平指出，議員選舉是跟著大盤走，覆巢之下無完卵，四年前各選區第一名只有第四選區是民進黨王世堅，其他五區都是藍白議員；拜洋流所賜，他預估這次第一名絕大多數都是綠營。小雞跟著母雞走，蔣萬安必須求新求變，要有一些霹靂的作法，例如人事調整「官員該換就換」。

藍營人士指出，蔣萬安選情變弱，原本體質不好的藍小雞或是新人就沒有加分效果，反觀民進黨，因保守提名且洋流加分，黨提名的新人衝進榜單機會大增。