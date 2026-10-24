首次黃金交叉被童子瑋超車？ 謝國樑競總另公布民調領先7.3個百分點

「鏡新聞」昨公布基隆市長民意調查結果，民進黨市長參選人童子瑋以37%支持度，領先現任市長謝國樑的36.3%，雙方差距0.7個百分點，童子瑋昨天回應持續努力，但謝國樑則以「颱風不講這個」回應。民調爭議持續發酵，謝國樑競總今天公布另一份內參民調反擊，指謝國樑領先童子瑋7.3個百分點，批童在颱風天宣傳民調誤導。童辦對此表示沒有回應。

昨天因薔琵侵襲基隆放颱風假，「鏡新聞」昨天上午公布「2026年基隆市長民意調查」結果，民進黨市長參選人童子瑋以37%支持度，領先現任市長謝國樑的36.3%，雙方差距0.7個百分點。童子瑋到水公司視察水情時回應媒體詢問表示，首次出現黃金交叉，戒慎恐懼、持續努力。謝國樑視察防颱措施時被媒體詢問此民調則回應說，「今天颱風不講這個」。

今天仍為颱風假，昨晚到今天凌晨風強雨驟，謝、童兩人也都有勘災行程。謝國樑競選辦公室今天下午公布一份智庫內參民調，結果顯示，謝國樑以40.5%的支持度，領先童子瑋的33.2%，差距達7.3個百分點。當選看好度方面，謝國樑更以42.6%大幅領先童子瑋的19.1%，差距達23.5個百分點，看好度超過對手兩倍，展現爭取連任的堅強實力。

謝國樑競辦發言人謝若彤表示，颱風來襲，謝國樑市長馬不停蹄勘災，全力投入防救災工作，團隊原本不願在此時公布選舉民調，但面對對手陣營在颱風期間大肆宣傳有利自身的民調，加上許多市民朋友陸續詢問，為讓基隆市民了解真正的選情狀況，決定於今日公開原供智庫內部參考的調查結果，以正視聽。

謝說，這份民調原先僅供內部掌握選情，結果與前兩份已公布的民調相近，同樣呈現謝國樑支持度、當選看好度雙雙領先。

藍營內參民調由雨晴指標行銷股份有限公司執行，於10月16日至18日，針對基隆市年滿20歲以上民眾進行住宅電話訪問，採分層比例隨機抽樣，有效樣本1070份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點，並依行政區、年齡及性別進行加權。

童辦對藍公布的內參民調表示沒有回應。童子瑋昨回應「鏡新聞」民調時表示，這幾年基隆在各項城市調查及施政指標中的表現都不盡理想，無論遠見或天下雜誌的評比都是吊車尾，許多市民對城市發展停滯、生活品質未能改善感到失望，因此更加期待改變。