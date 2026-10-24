75歲最高齡候選人黃世團成立競總 喊「讓金門換個樣子」盼翻轉選風

金門縣長選戰再添話題，75歲、以最高齡候選人身分參選的黃世團，今天上午在金沙鎮西園自宅「黃世團美術館」前廣場成立競選總部，出身藝術界、長年投入版畫創作的黃世團，從戰爭與貧困中成長，歷經半工半讀、攻讀博士及藝術創作，如今投入政壇，主打「讓金門換個樣子」，強調參選不為個人政治得失，而是希望從改變選舉文化做起，並以產業發展、老街活化及青年返鄉為方向，為金門尋找新的出路。

競總成立活動吸引不少地方人士到場支持，包括前金門縣長李炷烽、前金門大學校長李金振、他的同學與藝文界人士及地方鄉親、仕紳等，無黨籍縣長候選人梁文韜也到場祝賀；黃世團的表弟、金城鎮代表候選人鄭天才，以及金沙鎮長候選人黃奕焮、馬自壯都出席力挺。

李炷烽致詞表示，金門民主政治應有更多元的聲音與選擇，不能形成一黨獨大，唯有讓不同理念充分競爭，才能促進政治監督與地方進步。他期許黃世團以誠信為立身根本，讓選舉回歸民主、公平與理性。

與黃世團同為金城國中第一屆同學的李金振，則以「真、善、美」形容他，肯定黃世團長年投入版畫創作、屢獲獎項，兼具藝術涵養與美學理念，並將美學融入競選視覺設計，呈現不同於傳統選舉的風格。鄭天才稱黃世團是這次選舉的清流，認為金門要改變，必須從你我做起；黃奕焮則說，曾有台灣朋友詢問金門縣長選舉「一票多少錢」，讓他相當心痛，呼籲鄉親支持黃世團，從選風開始改變金門。

黃世團致詞時回顧，自己從小在戰爭與貧困中成長，小時候父親很嚴格，他的成績也不是很好，後來靠半工半讀完成學業，60歲攻讀博士、70歲獲得文化獎，如今75歲再度挑戰人生。他說，自己的房屋與工作空間都是多年努力累積而來，連屋外地坪的石頭，都是親自到海邊撿拾，再一塊塊整理鋪設，這段經歷讓他深信，面對困難必須具備毅力與耐心。

談及金門發展，黃世團直言，人口外流、聚落老化、商業冷清及產業選擇有限，已形成工作機會減少、青年更難返鄉的惡性循環。他以「金門就像一隻被獵人天天抽血的熊，而政客就是獵人」形容地方困境，認為金門長期發展停滯，除了經濟問題，也必須檢視政治透明度與選舉文化，重新找回地方特色、格調與尊嚴。

政策方面，黃世團提出研究設立「金門產業經濟特區」，盤點閒置及低度利用土地，研議吸引台商、外商合法投資，創造就業機會；並主張活化金城、沙美、山外等老街商圈，結合夜間經濟、特色市集與文化活動，延長旅客停留時間、帶動地方消費。此外，也應整合沙灘、漁港、旅宿及海岸休閒資源，將美學融入公共設施與聚落景觀。

黃世團強調，經濟特區涉及稅制、關務、土地及中央法規，須先完成規劃，再向中央爭取支持。梁文韜則肯定黃世團在藝術與學養上的成就，認為他願意出來參選、投入公共事務值得肯定，也值得學習。黃世團呼籲，金門需要的不是短期活動或單一建設，而是十年、二十年的長期發展規劃，讓產業帶來工作、工作留住青年，為下一代打造更有希望的家園。

金門縣長候選人黃世團，今天在金沙鎮西園自宅成立競選總部，前縣長李炷烽到場力挺，他在致詞表示，金門民主政治應有更多元的聲音與選擇，不能形成一黨獨大，他期許黃世團以誠信為立身根本，讓選舉回歸民主、公平與理性。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人黃世團（左）今天在金沙鎮西園自宅成立競選總部，黃世團的表弟、金城鎮代表候選人鄭天才（右）致詞時稱黃世團是這次選舉的清流，認為金門要改變，必須從你我做起。記者蔡家蓁／攝影

與黃世團同為金城國中第一屆同學的前金大校長李金振（右），則以「真、善、美」形容他，肯定黃世團長年投入版畫創作、屢獲獎項，兼具藝術涵養與美學理念，並將美學融入競選視覺設計，呈現不同於傳統選舉的風格。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人黃世團（右四）今天成立競選總部，前縣長李炷烽（右三）、前金門大學校長李金振（左四）、陪他一起主持揭幕儀式。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人黃世團（左）今天在金沙鎮西園自宅成立競選總部，前縣長李炷烽到場力挺，並致贈他親筆寫的墨寶。記者蔡家蓁／攝影