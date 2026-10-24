影／苗栗縣議長李文斌爭取連任 「後龍媳婦」鄭麗文站台相挺

苗栗縣議長李文斌爭取連任，今天在後龍舉辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文及副主席李乾龍等人專程來站台，並為李文斌披掛選舉綵帶。鄭麗文強調苗栗選情一向是最讓大家放心、安心的地方，但大家不能因此就大意或過於放鬆，選舉只剩30多天，需要鄉親全力相挺，守護台灣未來及下一代追求自由的夢想。

李文斌競選總部成立大會選在年興紡織廠內舉行，雖然受颱風影響出現陣陣雨勢，但會場湧入大批支持者，眾多藍營鄉鎮市長、縣議員及鄉鎮市民代表參選人齊聚一堂，縣籍立委陳超明、邱鎮軍兩人也前來，前縣長徐耀昌到場授戰旗，鄭麗文並為李文斌夫婦披掛選舉綵帶，會場氣氛熱滾滾。

苗栗縣長鍾東錦推崇李文斌從汽修廠的黑手一路成長到當選議長，並投身愛心公益，李文斌成立多年的「阿斌哥大愛協會」扶助弱勢，在全縣已有十多個分會，人生發展可說是「傳奇」。鍾東錦說，他早年也和妻子陳美琦經營汽修廠，但修車黑手是他的老婆陳美琦，他是負責對外銷售。

鄭麗文指出，今天是風雨交加的颱風天，但國內政壇發展也相同處於「風雨之中」，年底選舉攸關台灣的民主發展和台灣未來的命運，但民進黨選舉一向善用奧步、國家機器及檢調來打擊對手，因此年底選舉是對全民的一場考驗，大家必須用堅定守護家園的決心，讓下一代能平平安安，自由追求無限的夢想。

苗栗縣議長李文斌爭取連任，今天在後龍舉辦競選總部成立大會，縣長鍾東錦致贈「馬到成功」祝福。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議長李文斌爭取連任，今天在後龍舉辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文（右）到場力挺。記者胡蓬生／攝影