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清潔隊揪蔣萬安搬樹竟遭出征 議員反諷：難道要包下圓山飯店替徐佳青開趴？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今視察災後復原，清潔隊長請市長一起來幫忙搬樹、清樹枝，綠側翼酸蔣是在「體驗」連清潔隊也被出征。對此，國民黨台北市松信區議員參選人李明璇指出，難道要像僑委會颱風天包下圓山飯店高歌歡唱，為徐佳青開生日趴嗎？

2026九合一選舉

李明璇表示，颱風天市府團隊與清潔人員忙著善後，綠營側翼卻忙著出征，痛批這群邪教很可怕，什麼溫暖洋流，根本就是一群同流合污的人。有人忙著做事，有人忙著找碴，誰真正把台北放在心上，市民都看在眼裡。

立委徐巧芯也指出，竟然有網軍側翼開始出征台北市清潔隊，只因為他們請市長一起參與清理、說要跟市長合照，颱風天救災最重要，這些第一線的公務人員辛苦了好幾天，他們不是政治人物本來就不擅言詞，但為了我們台北市民付出太多太多，拜託不要再針對他們了，台灣社會應該是很善良而且願意互相幫助。

國民黨議員楊植斗指出，基層邀請長官一起清理路樹，結果長官臭臉甩手不理基層，這種事，感覺蔣萬安就做不出來。這麼傲慢，比較像民進黨的官

當過蔣萬安國會助理的國民黨議員詹為元表示，青鳥側翼一直酸市長去撿樹枝，這是第一線環保局的清潔人員提出邀請。市長拒絕的是不是又要被攻擊不體恤基層的辛勞，結果接受了又被青鳥酸作秀。

他說，請躲在鍵盤後面的青鳥側翼們，與其在家裡舒服的看著電視打著電腦酸蔣萬安，不如捲起袖子與褲管一起出門救災吧。

詹為元也分享，以前在立法院，只有一種情況會看到蔣萬安戴眼鏡，就是隔天有總質詢的時候，面對難得面對行政院長的機會，他希望透過質詢才能貫徹達到他所在乎的政策時，明明已經準備了好幾天，但他還是幾乎是不眠不休地挑燈夜戰的準備隔天的總質詢。

中度颱風薔琵昨晚發威，台北市狂風大雨，台北市長蔣萬安昨天鎮守並留宿北市災害應變中心，上午受訪還戴著眼鏡。記者楊正海／攝影
中度颱風薔琵昨晚發威，台北市狂風大雨，台北市長蔣萬安昨天鎮守並留宿北市災害應變中心，上午受訪還戴著眼鏡。記者楊正海／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 李明璇 薔琵颱風 徐佳青 僑委會 徐巧芯 國民黨

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