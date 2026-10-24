蔣萬安災後清樹遭綠側翼出征 藍營直呼「邪教真的很可怕」

薔琵颱風釀北市多處災情，環保局今天動員超過2500名清潔隊員投入災後復舊，優先清理全市主次要幹道。市長蔣萬安上午關心第一線，也應邀動手清理，卻遭綠側翼出征；藍營嘆，有人忙做事，有人忙找碴，更批邪教可怕，什麼溫暖洋流，根本是一群同流合汙的人。

國民黨松山信義區議員參選人李明璇下午在臉書發文，人家忙著善後，綠營側翼卻忙著出征。市長巡視災情，他們酸「幹嘛干擾拖累清潔隊」，清潔隊請市長一起動手清理，他們又酸「蔣萬安不要玩樹枝」；巡視也不行，動手幫忙也不行，市長到底要怎麼做，才能讓這群人滿意？

她表示，颱風來襲，台北市的大家長徹夜坐鎮第一線，掌握災情、調度人力，帶領市府團隊全力恢復市容，這樣也有錯？不然要像僑委會，颱風天堅持包下圓山飯店高歌歡唱，為涉嫌貪汙的前委員長徐佳青開生日趴？

李明璇直呼，「邪教真的很可怕」，什麼溫暖洋流，根本就是一群同流合汙的人。很感謝颱風天仍堅守崗位的人員，沒有他們就沒有迅速恢復乾淨的市容，也謝謝蔣萬安與市府團隊從防災到災後復原，全力以赴；她感嘆，有人忙著做事，有人忙著找碴，誰真正把台北放在心上，市民都看在眼裡。