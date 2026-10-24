快訊

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

中職／中信兄弟G5先發再換人！ 羅戈休4天再登板對決龍隊蔣銲

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安災後清樹遭綠側翼出征 藍營直呼「邪教真的很可怕」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

薔琵颱風釀北市多處災情，環保局今天動員超過2500名清潔隊員投入災後復舊，優先清理全市主次要幹道。市長蔣萬安上午關心第一線，也應邀動手清理，卻遭綠側翼出征；藍營嘆，有人忙做事，有人忙找碴，更批邪教可怕，什麼溫暖洋流，根本是一群同流合汙的人。

2026九合一選舉

國民黨松山信義區議員參選人李明璇下午在臉書發文，人家忙著善後，綠營側翼卻忙著出征。市長巡視災情，他們酸「幹嘛干擾拖累清潔隊」，清潔隊請市長一起動手清理，他們又酸「蔣萬安不要玩樹枝」；巡視也不行，動手幫忙也不行，市長到底要怎麼做，才能讓這群人滿意？

她表示，颱風來襲，台北市的大家長徹夜坐鎮第一線，掌握災情、調度人力，帶領市府團隊全力恢復市容，這樣也有錯？不然要像僑委會，颱風天堅持包下圓山飯店高歌歡唱，為涉嫌貪汙的前委員長徐佳青開生日趴？

李明璇直呼，「邪教真的很可怕」，什麼溫暖洋流，根本就是一群同流合汙的人。很感謝颱風天仍堅守崗位的人員，沒有他們就沒有迅速恢復乾淨的市容，也謝謝蔣萬安與市府團隊從防災到災後復原，全力以赴；她感嘆，有人忙著做事，有人忙著找碴，誰真正把台北放在心上，市民都看在眼裡。

2026九合一選舉 台北市選舉 薔琵颱風 蔣萬安 李明璇 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠側翼酸蔣萬安搬樹是在體驗？她曝當時現場狀況「市長一口答應」

北市動員逾2500人災後復原 今晚垃圾正常收運

暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

吳子嘉遭搜索掀選戰攻防 鄭朝方挺徹查、徐欣瑩陣營嗆「辦綠就卡彈」

相關新聞

蔣萬安投入防災 沈伯洋照常跑選舉 王鴻薇：洋流遇颱變亂流

薔琵颱風襲台，台北市長蔣萬安停止競選活動，投入防災。國民黨立委王鴻薇今日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋仍然跑競選活動，民進黨台北市立委吳思瑤發文稱自己整天都在聽沈伯洋的競選歌曲，看沈伯洋的網站，又爆僑委會前委員長徐佳青慶生爭議，「洋流」遇到颱風，真的變亂流。

青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

薔琵颱風來襲，北市不少路樹斷裂倒塌等災情，市長蔣萬安今天上午視察災情，應邀現場穿上裝備與清潔隊一同搬運樹枝，卻挨批作秀。王開武還原當下，他認為言語難以表達，才邀請市長參與，讓他能體會基層辛勞，很遺憾被負面解讀，多少打擊清潔隊士氣。

李四川選前最後一個月靠「陸戰三招」搶票 全力爭取中間選民支持

新北市長選戰進入最後關鍵倒數，國民黨新北市長參選人李四川競選團隊加足馬力迎戰。競辦發言人江怡臻表示，目前政策發表已告一段落，接下來一個月將強固陸戰為主，不僅各領域後援會陸續成立，還會跨區邀請藍營立委助講，並透過密集掃街拜票，向市民傳遞城市的未來願景。

與江啟臣同框巨型看板砸8車 黃馨慧受訪急掛電話原因曝光

薔琵颱風襲台，國民黨台中市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的巨型看板因強風吹襲倒塌，砸壞多輛轎車，黃馨慧接獲媒體電訪時，以「在處理當中」急掛電話，影片一出引議論。對此，黃馨慧昨晚自錄影片說原由，向車主及周邊民眾道歉，表示會清除現場及處理損害賠償事宜 。

清潔隊揪蔣萬安搬樹竟遭出征 議員反諷：難道要包下圓山飯店替徐佳青開趴？

台北市長蔣萬安今視察災後復原，清潔隊長請市長一起來幫忙搬樹、清樹枝，綠側翼酸蔣是在「體驗」連清潔隊也被出征。對此，國民黨台北市松信區議員參選人李明璇指出，難道要像僑委會颱風天包下圓山飯店高歌歡唱，為徐佳青開生日趴嗎？

蔣萬安災後清樹遭綠側翼出征 藍營直呼「邪教真的很可怕」

薔琵颱風釀北市多處災情，環保局今天動員超過2500名清潔隊員投入災後復舊，優先清理全市主次要幹道。市長蔣萬安上午關心第一線，也應邀動手清理，卻遭綠側翼出征；藍營嘆，有人忙做事，有人忙找碴，更批邪教可怕，什麼溫暖洋流，根本是一群同流合汙的人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。