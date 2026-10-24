高雄放颱風假卻出大太陽惹議 柯志恩：尊重專業、市民安全優先

薔琵颱風來襲，高雄市率先宣布停班停課，昨天上午卻是陽光普照，引發討論。國民黨高雄市長參選人柯志恩今表示，颱風假有一定的專業判斷標準，雖然上午風和日麗，但中午過後風勢增強，高雄幅員遼闊，各地風雨感受不同，縣市首長應以市民安全為最大依歸，尊重專業判斷。

柯志恩下午到苓雅區武廟市場掃廟，被問到放颱風假的標準，她表示，任何颱風假標準包括中央氣象署及專業團隊都有專業判斷標準，雖然昨上午風和日麗，但中午過後風勢變大，高雄幅員遼闊，市區感受不到風雨，原縣區卻是風雨交加，她強調，縣市首長都有一定的專業考量，最重要的是把市民安全放在第一位，「一切尊重專業」。

市長選戰倒數計時，藍綠大咖接連南下輔選，今晚趙少康將到高雄意誠堂關帝廟站台助講，柯志恩表示，趙少康受到非常多人喜歡，希望透過他的號召力把團隊理念宣導出去，讓議員與民眾有更多互動交流機會，最後35幾天打贏這場仗。

針對颱風來襲前樹木修剪爭議，柯志恩說，樹木修剪有必要，不過要根據專業團隊考量，如果樹木可能因強風吹襲而倒塌，或是本身已經生病，就應該適當處理，她也提出「八年百萬植樹」計畫，讓樹木能種在適當地點，兼顧市民安全與城市綠化。