青鳥猛攻蔣萬安連帶出征清潔隊 徐巧芯：別再針對第一線

薔琵颱風撲台釀災情，台北市長蔣萬安今天上午到中山區視察復舊進度，不只慰問清潔隊員，也應邀一起動手清理倒樹，挨批作秀、擺拍。藍營感嘆，選舉一到，什麼事情都戴上了政治的有色眼鏡，也為第一線抱屈，他們為台北市民付出太多，拜託不要再針對。

國民黨立委徐巧芯下午在臉書指出，竟然有網軍側翼開始出征台北市清潔隊，只因為他們請市長一起參與清理、說要跟市長合照。颱風天救災最重要，這些第一線的公務人員辛苦了好幾天，他們不是政治人物本來就不擅言詞，但為了台北市民付出太多太多，拜託不要再針對他們，台灣社會應該是很善良而且願意互相幫助的啊。

國民黨北市議員詹為元也在臉書表示，「選舉一到，什麼事情都戴上了政治的有色眼鏡。」台灣是個多颱風的地區，大家從小到大經歷的颱風不計其數，而台北市長面對颱風也早已累積了經驗豐富的SOP。

蔣萬安市長每一次颱風一來就進駐災害應變中心，風雨趨緩的當下也到處視察災情，並且針就需要幫助的地方提供即時的支援。

詹為元說，蔣萬安一直如此，默默做事，大家嫌他不懂得行銷，如果高調大張旗鼓又有人嫌他作秀。但是，自己認識的蔣萬安，從以前立委時期到現在當了市長，他只在乎什麼事情是對的，對的事情就該堅持、去做，他從來就沒在管聲量這回事。

他直言，雖然這過程中容易被操作中傷，但實實在在把事做好的市長，這才是我們希望的政治人物不是嗎？而青鳥側翼一直酸市長去撿樹枝，這是第一線環保局的清潔人員提出邀請。市長拒絕的是不是又要被攻擊不體恤基層的辛勞，結果接受了又被青鳥酸作秀。

詹為元喊話躲在鍵盤後面的青鳥側翼，與其在家裡舒服的看著電視打著電腦酸蔣萬安，不如捲起袖子與褲管一起出門救災。

詹為元也透露個小秘密，自己以前在立法院當蔣萬安助理時，只有一種情況會看到他戴眼鏡，就是隔天有總質詢。難得面對行政院長的機會，他希望透過質詢才能貫徹達到自己所在乎的政策，明明已經準備好幾天，但還是幾乎是不眠不休地挑燈夜戰的準備隔天總質詢。

詹為元直言，同樣的，這次薔琵颱風對台北市影響很大，相信把台北市民放在內心成為心頭肉的蔣萬安，晚上也因此都沒怎麼睡，導致隱形眼鏡戴不上去，戴眼鏡出現在大家面前。