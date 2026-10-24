洋流號明開進新竹！沈伯洋合體莊競程 「程洋飄帶」搶先亮相

台北市長參選人沈伯洋「洋流號」明天首度跨出台北，與民進黨新竹市長參選人莊競程在南寮車掃，莊競程團隊今公布多款限量應援小物，還有支持者自製「程洋飄帶」，沿線設6處加油點發放。

沈伯洋近期推出的「洋流飄帶」受到支持者歡迎，不少民眾除在活動現場揮舞，也披在肩上、繫在背包或摺成蝴蝶結。這股應援風潮也延伸至新竹，支持者得知兩人將共同車掃，特別自製「程洋飄帶」，結合兩人名字，以綠、橘配色搭配流線圖案及城市地標插畫。

莊競程競選團隊今天公布多款限量應援小物，包括由同一名設計師操刀視覺設計的「程風」、「洋流」小旗及程風小海報，以及「幸福新製程」飄帶、洋流飄帶、競選手搖旗等，加上支持者自製的程洋飄帶，將在車掃沿線發放。

其中，洋流系列以橘色搭配黑色大字，程風系列則以深綠色大型字體、淺綠線條及橘色邊框呈現，加入「競城程風」及投票日期等元素；另有橘紅色洋流飄帶、以莊競程城市願景「幸福新製程」為主題的綠色飄帶。

莊競程表示，沈伯洋的「洋流」受到關注，與持續討論城市問題、提出具體政策的選戰方式有關，支持者更主動製作「程洋飄帶」，讓他感受到民眾參與公共事務的熱情，也期待洋流號來到新竹，帶動更多人關注交通、教育及居住等城市議題。

莊競程指出，這不只是兩名參選人的交流，也希望呈現台北與新竹面臨的共同挑戰，無論沈伯洋「首都2.0」或他的「幸福新製程」，都盼以新的治理思維回應市民需求。

莊競程與沈伯洋明天上午10時將從東大路、榮濱路口出發，沿東大路、新港三路等道路車掃，最後抵達波光市集；沿線設置6處加油點，上午9時30分起發放限量應援小物，送完為止。

莊競程競選團隊今天公布多款限量應援小物。圖／莊競程團隊提供

莊競程競選團隊今天公布多款限量應援小物。圖／莊競程團隊提供