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沈伯洋提市民大道「南北縫合」 蔣萬安競辦：名詞一大堆又出洋相

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋在「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」活動中，稱市民大道將台北切成南北，主張「南北縫合」。蔣萬安競發言人楊沛緰表示，名詞一大堆，不熟市政還一再出洋相。

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楊沛緰指出，市民大道原為鐵路，台北鐵路地下化早已於上個世紀的90年代就完成，當年重要目的之一，就是消除鐵道造成的南北交通阻隔。沈伯洋談市政又出洋相，連交通建設的歷史沿革都不清楚，就急著大談城市改造。究竟哪裡被切開、又打算怎麼縫？

楊沛緰說，都市縫合的核心是改善交通道路造成的空間阻隔。沈伯洋若要利用市民大道橋下空間打造文化廊道，就應具體交代規畫。究竟是哪段空間？現有道路、其他設施如何調整？是要拆高架，還是挖隧道？還是沈委員的都市規畫又只是隨口說說？

楊沛緰指出，沈伯洋稱市民大道「真正意義上把南北切開」，照這套邏輯，新生高架豈不是把台北切成東西兩半，台北還有建國高架，環東大道、堤頂大道、基隆路高架道路，依據沈伯洋的說法，台北早就被切得七零八落？

她說，事實是無論光復南北路、敦化南北路、復興南北路、建國南北路、新生南北路、林森南北路、中山南北路、重慶南北路、延平南北路，皆是穿越市民大道的台北市重要南北向幹道。沈伯洋在大談都市縫合前，要不要先看一眼台北市地圖？

楊沛緰表示，市民大道沿線從華山文創園區、光華商場、三創生活園區，到東區商圈及沿線各式餐飲店家，居酒屋、燒烤、火鍋餐廳遍布，早已形成夜間經濟，各區段都有不同的產業與文化特色。沈伯洋提出文化廊道，究竟有沒有完整盤點現有商圈與空間？有沒有考量店家與市民朋友的意見？

楊沛緰指出，沈伯洋主張「AI需要園區，不是廊道」，但園區與產業廊帶並非對立概念。行政院長卓榮泰今年八月曾談及北北基宜「首都圈黃金廊帶」，當時沈伯洋就在一旁。既然如此反對廊帶概念，當時怎麼不當面糾正卓院長？難道廊帶能不能存在，也要看是誰提出的？

楊沛緰指出，城市治理不能只靠想像，更不能忽略既有建設與歷史脈絡。沈伯洋名詞一大堆，具體方案卻說不清楚。想選台北市長，就應先做好台北的功課，別不熟市政還一再出洋相。

沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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