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青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

薔琵颱風來襲，北市不少路樹斷裂倒塌等災情，市長蔣萬安今天上午視察災情，應邀現場穿上裝備與清潔隊一同搬運樹枝，卻挨批作秀。王開武還原當下，他認為言語難以表達，才邀請市長參與，讓他能體會基層辛勞，很遺憾被負面解讀，多少打擊清潔隊士氣。

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蔣萬安上午到中山區視察災後復原狀況，環保局中山區清潔隊長王開武現場邀請「市長，等一下有沒有興趣要跟我們同仁體驗一下搬運過程？」蔣萬安未等對方說完就說，「好啊」，接著換上裝備與清潔隊一起清理樹枝。畫面一出，遭綠營側翼、青鳥連環批蔣萬安「干擾基層搬樹枝擺拍」等語。

中山區清潔隊長王開武還原當時狀況，清潔隊基層同仁的工作通常都是在悶、熱、髒、臭的環境，一般社會大眾很難體會箇中辛勞程度。他非常感謝蔣市長，願意到基層了解災情復舊、同仁工作等狀況；市長抵達第一時間，感謝同仁辛勞，接著詢問同仁體力是否能負荷、現有職安裝備或救災機具有無需要加強。

王開武說，因為市長關注到防穿刺手套等細節，自己認為言語難以表達，才脫口邀請市長參與，實際感受樹幹多重，也能體會基層的工作辛勞，「就是一個很簡單的想法。」他知道市長身體微恙，一聽市長答應，自己也很訝異，這都是基層願意犧牲奉獻的動力來源；同仁看到市長實際穿上裝備、參與救災工作，那種被同理的心境難以言喻。

王開武坦言，很遺憾今天對市長的邀請被部分網友負面解讀，多少都會打擊清潔隊基層同仁的士氣，也是環保局始料未及、不樂見，他希望大家多肯定環保局的付出及工作表現。

環保局長徐世勲表示，同仁們看到市長來關心，就已經非常高興，又看到市長真的想要親自了解他們的裝備和辛苦，同仁更加感動。照理說，市長可以不需要做這件事，但他真的就想跟大家一起做看看，很多同仁事後都在聊市長跟他們一起做這些事，覺得倍受鼓舞。這種汙衊方式會讓第一線同仁覺得，社會怎麼對他們那麼不友善。

其實，蔣萬安前天到永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業，頭戴「隱藏式護目鏡安全帽」，也遭民眾質疑蔣的安全帽似乎高人一等，批他連戴個安全帽也造假，做了最壞示範。

經了解，該安全帽是工地常見內藏護目鏡式安全帽，符合CNS1336國家標準；環保局幾年前即已採購，為防止同仁作業時遭汙泥噴濺，並解決傳統安全帽要另外穿戴護目鏡的不便。

薔琵颱風來襲，北市不少路樹斷裂倒塌等災情，市長蔣萬安（右二）今天上午視察災情，應邀現場穿上裝備與清潔隊一同搬運樹枝。圖／環保局提供
薔琵颱風來襲，北市不少路樹斷裂倒塌等災情，市長蔣萬安（右二）今天上午視察災情，應邀現場穿上裝備與清潔隊一同搬運樹枝。圖／環保局提供

台北市長蔣萬安前天到永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業，頭戴的是工地常見內藏護目鏡式安全帽。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安前天到永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業，頭戴的是工地常見內藏護目鏡式安全帽。圖／讀者提供

台北市長蔣萬安（左三）前天到永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業，頭戴「隱藏式護目鏡安全帽」。圖／環保局提供
台北市長蔣萬安（左三）前天到永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業，頭戴「隱藏式護目鏡安全帽」。圖／環保局提供

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