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蘇巧慧颱風假沒閒著 最後一個月還要加強勤跑基層

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照

薔琵颱風連續放假兩天讓競選活動暫停，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示即使沒有公開行程，她和團隊也都和市府、議員、里長、電信、水電等事業單位保持密切聯繫，希望市民盡速恢復正常生活。至於選戰最後一個月的策略，無非就是繼續勤跑基層。

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蘇巧慧說，她在新北服務超過10年，每逢颱風來襲，作為地方民意代表，服務團隊按例都會和市府、議員、里長、台電、台水、中華電信等相關單位密切聯繫，這次薔琵颱風期間，她不僅提前聯繫拜託台電預先備妥搶修人力，例如昨天、今天包括樹林、金山等地陸續傳出跳電、電纜掉落，她也和在地里長、議員保持聯絡，第一時間協調台電、中華電信盡速搶修。

蘇巧慧提到，她從正式參選以來800多天，不僅紮紮實實走訪新北29區，更不斷保持正面、陽光的態度，率先提出福利及照顧政見，以及針對各區的願景藍圖，也非常感謝這段時間以來不論是各家民調趨勢、或者活動現場實際感受到越來越多不分世代、不分族群、不分立場的民眾站出來支持她，給她加油打氣，最後一個月她也會持續秉持陽光、正向的態度，帶著眾人的力量，迎接新北新時代。

至於最後一個月的選戰策略，蘇巧慧笑說，「就是勤跑、勤跑，再勤跑。」過去團隊已經完成超過40場後援會成立、65場市場掃街，接下來除了持續跑遍29區和各議員、議員候選人舉辦聯合競選總部成立大會，以及最後階段會用車隊掃街，走進新北的大街小巷向市民請託支持，也會安排各類創意、嶄新的線上及線下活動，期盼藉由這次選戰，讓更多人看見新北29區的多元和美好，行銷新北，她會持續努力，帶著眾人的力量，「讓新北成為台灣人安居樂業的首選，外國人一生必訪的城市。」

新北市議會民進黨團副召集人李倩萍則說，蘇巧慧是歷年最認真的市長參選人，是真正由新北培養出來的立委、與地方的連結性最強，陸戰的部分自參選以來紮實勤跑基層，很多地方都已掃過2輪，最後一個月勢必再結合36個黨籍議員參選人合體造勢用最大力量擴大觸及，後續也會再利用沈伯洋來參加的大型造勢活動，順著洋流效應激發更多中間選民站出來強化空戰效果。

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