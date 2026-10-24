綠側翼酸蔣萬安搬樹是在體驗？她曝當時現場狀況「市長一口答應」

薔琵颱風來襲，北市府8分鐘內到場清理倒樹，許多網友大讚市府效率高。國民黨台北市議員柳采葳指出，市長蔣萬安今視察災後復原幫忙搬樹，綠側翼還在酸是在「體驗」，她還原當下是現場的清潔隊長問市長「要不要一起幫忙搬樹」，市長當然一口答應，這是基層互助。

柳采葳指出，綠在颱風前罵砍樹，颱風後酸搬樹，但正確施政方向，不該被政治口水淹沒；她倒想問問，今天如果換成沈伯洋到現場，第一線隊長請他一起搬樹枝，他會拒絕嗎？如果不會，那為什麼蔣萬安做同樣的事情，就要被說成是在體驗？

柳采葳也表示，很奇怪的是，颱風來之前，市府修剪樹木被罵；颱風來了，市府全力清理倒樹，現在連蔣萬安市長到現場幫忙搬個樹枝都有錯？市長到現場，當然最重要的是掌握災情、協調資源、指揮調度，這些工作本來就不能少。

北市公園處動員311位人員、67輛車、134部機具投入救災，截至昨天下午4時，155件路樹倒塌通報，已經完成102件處理。柳采葳指出，這些數字不是憑空出現的，而是平常一整套防災機制、人員訓練及跨單位協調累積出來的成果。

柳采葳表示，她認為，公園處有效率，並不是今天才發生，這本來就是他們長期以來的工作，也是他們該做好的事情。她也要替第一線公務人員說句公道話。這段時間，因為樹木修剪爭議，公園處承受了許多壓力。現在颱風來了，大家才真正看見這些基層同仁冒著風雨、日夜搶修的辛苦。

柳采葳表示，監督市政當然可以，而且非常重要。但監督應該建立在事實和專業上，不能把所有事情都變成政治攻防。該修的樹要修，該救的災要救，該做的事就要做。這次颱風，最值得被看見的，是一個團隊正確的施政方向，和背後數百位公務人員的付出，以及整個城市防災體系的運作。

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影