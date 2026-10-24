「薔」風來襲！台中選舉看板成重災區搶嘸吊車崩潰 這2人老神在在

薔琵颱風來襲，台中狂風大作，選舉看板成為重災區，不分黨派參選人都有看板或帆布倒塌的狀況，參選人忙拆看板防颱，甚至連大型吊車都搶不到，手忙腳亂；也有參選人因為有選舉經驗，早早選定有實體牆面的看板，前天風和日麗就啟動收看板，臨危不亂。

台中昨天颳起陣陣強風，多數參選人冒著強風雇工拆除選舉看板防颱，導致台中街頭的大型吊車「一車難求」。有的參選人手忙腳亂、四處調車，連夜處理破損看板。

無黨籍北屯區議員參選人段體佩說，他曾參選北屯區立委、議員，因為選舉經驗豐富，看板架設都不假他人之手，已有看板架設師傅提醒他，若遇到颱風，拆下看板很花時間，因此他設置近50面看板，多數選擇有實體牆面，只有在大路口才用鷹架搭設。

段體佩說明，上一屆也遇到颱風襲台，氣象預報連報好幾天，各參選人都加強防範，後來颱風沒有進台中，這次颱風薔琵來襲，前天白天還風和日麗，一點看不出跡象，他就預防性先找來吊車把鷹架搭設看板拆下，漏夜拆完4面看板，昨天有選民通報他的看板難敵強風破損，再雇工拆除4面。

國民黨北屯區議員參選人吳宗學說，他因為之前是市長盧秀燕團隊，借鏡過去的大選經驗，一看到薔琵颱風的氣象預報便警覺性大作，前天上午7時在高鐵上，就立即與廣告公司團隊討論颱風動向及看板安全，經過專業評估，10分鐘內做出決定，調派2輛大吊車等施工車輛。

吳宗學說明，第一波先把鷹架上的選舉看板帆布收捲下來，一直忙到昨天凌晨2時許，昨天白天持續趕工，針對牆面上被強風吹襲破損的看板逐一拆下，也是漏夜趕工，今天繼續處理。

北屯區議員參選人段體佩前天雇用吊車，預防性拆下選舉看板。圖／段體佩提供

國民黨北屯區議員參選人吳宗學雇用大吊車，施工人員頂著強風，把鷹架上的選舉看板帆布收捲下來。圖／吳宗學提供