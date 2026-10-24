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洋流如何衝擊北市小雞選情？國民黨直呼不怕大混戰「比誰基本盤強」

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋率領台北隊26席議員及參選人，力拚全壘打。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋率領台北隊26席議員及參選人，力拚全壘打。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動「洋流」效應，拉抬小雞選情，使得首都選戰呈現藍綠高度對決，各選區最後一席恐成藍白爭搶。藍營小雞認為，非綠的藍白投票率也會提升，變成大混戰，就看誰的基本盤比較強，最後掉的也可能是綠營較弱那席。

2026九合一選舉

藍營議員詹為元說，民進黨這次保守提名，沒洋流就相當安全，洋流催出綠營投票基礎讓他們更安全，本來的態勢就是藍白去爭最後一席。

他說，洋流氣焰看起來很高，藍營、非綠支持者希望同仇敵愾，把緊張趕快化成投票率，要是變成高度政治對決，非綠的藍白投票率也會提升，變成大混戰，就看誰的基本盤比較強，來決定最後一席，最後掉的也可能是綠營較弱那席。

詹為元表示，議員選舉跟市長選情高度相關，蔣萬安應該好好講清楚未來政見跟過去政績，甚至有故事性地串起政績，讓市民有感最重要。議員選舉還是自己顧好本身的支持者，中間選民、空氣票等部分仍需要靠市長整體選戰的打法。

藍營議員鍾小平指出，議員選舉是跟著大盤走，覆巢之下無完卵，4年前各選區第一名只有第4選區是民進黨王世堅，其他5區都是藍白議員；拜洋流所賜，他預估這次第一名絕大多數都是綠營。

鍾小平分析市長選舉，藍大過綠是錯誤的想法，綠大過藍、藍加上民眾黨等於綠，當大家基本盤平手時，就看中間選民。「含羞草決定一切」，他們是2022年市長投黃珊珊、2024年總統投柯文哲的選民，後來因為柯涉貪腐而不支持民眾黨，變中間選民。

他直言，小雞跟著母雞走，蔣萬安必須求新求變，要有一些霹靂的作法，例如人事調整「官員該換就換」、改變說話方式和選舉策略，讓大家覺得他奮發向上，而不是一個保守的候選人，多拿一點含羞草的票就過關。

鍾小平說，北市是富而好禮的社會，仇恨值要低、開創性要強，還有替年輕人帶來幸福的政策，這選舉才會贏。最後30幾天還有救？他直呼，「當然有救，看你怎麼做，最後一個禮拜都有救。」

藍營人士指出，蔣萬安選情變弱，原本體質不好的藍議員小雞就沒有加分效果，但這不代表洋流會衝擊國民黨北市議員選情。反觀民進黨，因保守提名且洋流加分，黨提名的新人衝進榜單的機會大增。

綠營人士直言，選戰最終看的是投票率、實際得票數。多席次的議員選舉，得票率6至8％即可當選，如果沈伯洋能催出45%以上選票、甚至勝選，等於一個議員參選人平均可分到8％選票，不含山地原住民的25席全壘打機會就會比較高。最後30幾天，避免犯錯很重要，也要戒慎恐懼應戰，小心因應外界的抹黑、造謠。

台北市長蔣萬安率領藍營議員小雞，力拚「台北安可」、「台北隊全壘打」。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安率領藍營議員小雞，力拚「台北安可」、「台北隊全壘打」。聯合報系資料照

藍營 小雞 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 民進黨 國民黨 蔣萬安

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