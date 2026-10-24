薔琵過境掃落競選海報 黃世杰看板未拆被譏「法律之前杰哥說了算」

薔琵颱風來襲，桃園昨天午後出現明顯風雨，部分選舉看板未拆除惹爭議，也有牆面帆布海報被吹掀引發安全疑慮。市府建管處表示，一旦發現或民眾通報，聽知勸導改善不聽者，將依法強制拆除。

國民黨桃園市議員詹江村在臉書披露，民進黨桃園市長參選人黃世杰的大型棚架看板颱風來臨仍未拆，譏諷黃世杰雖是法務部前次長與法律學霸，但「法律之前，杰哥說了算」，並指黃在上次防颱圖卡也分享錯誤資訊，「為什麼每次颱風，杰哥都要以大家沒想到的方式登場」。

黃世杰競選團隊為競選海報未拆一事道歉，指颱風前有請廠商處理，但廠商人力調度不及，導致部分看板未能即時拆除，會持續督促廠商，確保周邊環境及用路人安全。

桃園沿海昨天深夜颳起強風，各地都有競選海報被掀翻的狀況，有的只是其中一角，有的只剩一角固定在牆面上，路過民眾怵目驚心，擔心影響安全。

桃園市政府表示，用棚架搭建的廣告看板在颱風期間，依規定應拆除帆布海報，牆面海報則需固定牢靠，一旦違規，市府會先勸導改善，勸導無效就會依桃園市廣告物管理自治條例強拆。針對上述違規，若因風雨無法及時撤除，會在現場設置警示，以維民眾安全。