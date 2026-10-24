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薔琵過境掃落競選海報 黃世杰看板未拆被譏「法律之前杰哥說了算」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村臉書批露民進黨桃園市長參選人黃世杰大型看板未拆，黃的競選團隊金為此道歉。圖／翻攝自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村臉書批露民進黨桃園市長參選人黃世杰大型看板未拆，黃的競選團隊金為此道歉。圖／翻攝自詹江村臉書

薔琵颱風來襲，桃園昨天午後出現明顯風雨，部分選舉看板未拆除惹爭議，也有牆面帆布海報被吹掀引發安全疑慮。市府建管處表示，一旦發現或民眾通報，聽知勸導改善不聽者，將依法強制拆除。

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國民黨桃園市議員詹江村在臉書披露，民進黨桃園市長參選人黃世杰的大型棚架看板颱風來臨仍未拆，譏諷黃世杰雖是法務部前次長與法律學霸，但「法律之前，杰哥說了算」，並指黃在上次防颱圖卡也分享錯誤資訊，「為什麼每次颱風，杰哥都要以大家沒想到的方式登場」。

黃世杰競選團隊為競選海報未拆一事道歉，指颱風前有請廠商處理，但廠商人力調度不及，導致部分看板未能即時拆除，會持續督促廠商，確保周邊環境及用路人安全。

桃園沿海昨天深夜颳起強風，各地都有競選海報被掀翻的狀況，有的只是其中一角，有的只剩一角固定在牆面上，路過民眾怵目驚心，擔心影響安全。

桃園市政府表示，用棚架搭建的廣告看板在颱風期間，依規定應拆除帆布海報，牆面海報則需固定牢靠，一旦違規，市府會先勸導改善，勸導無效就會依桃園市廣告物管理自治條例強拆。針對上述違規，若因風雨無法及時撤除，會在現場設置警示，以維民眾安全。

國民黨桃園市議員詹江村臉書批露民進黨桃園市長參選人黃世杰大型看板未拆，黃的競選團隊金為此道歉。圖／翻攝自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村臉書批露民進黨桃園市長參選人黃世杰大型看板未拆，黃的競選團隊金為此道歉。圖／翻攝自詹江村臉書

黃世杰 法律 薔琵颱風 2026九合一選舉 桃園市選舉

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