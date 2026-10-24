「後龍媳婦」鄭麗文苗栗助選 挺鍾東錦、李文斌連任

國民黨主席鄭麗文今天參加苗栗縣議長李文斌競選總部成立大會。她以「後龍媳婦」身分呼籲選民團結，全力支持縣長鍾東錦、議長李文斌連任，讓府會攜手地方建設，讓後龍起飛。

李文斌爭取連任苗栗縣第4選區（後龍鎮、竹南鎮、造橋鄉）縣議員，今天在後龍鎮舉辦競選總部成立大會，因遇颱風薔琵攪局，團隊緊急變更場地至年興紡織閒置廠房內舉行，包括國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍及多名鄉鎮市長、議員、地方民代出席站台，現場聚集大批熱情支持者，高呼「凍蒜」。

鍾東錦表示，李文斌從開修車廠、從事汽車修護起家，歷經基層辛苦踏入政壇，更能體會需要幫助的鄉親，成立「阿斌哥大愛協會」做公益，陸續成立15處站點，服務許多苗栗需要幫助的弱勢鄉親。他呼籲支持者，不能看到現場聚集這麼多人就輕忽大意，仍要持續幫忙拉票，讓李文斌以最高票當選、問鼎議長。

鄭麗文表示，李文斌從基層做起，打拚事業有成「黑手變頭家」，進而投身公益、從政服務選民，拜託鄉親號召選區大團結，全力支持。

鄭麗文說，苗栗縣在鍾東錦主政下讓人很放心，未來苗栗、後龍可因高科技產業進駐，帶動產業轉型起飛。她的丈夫是後龍人，身為後龍媳婦，非常感恩陳超明及鍾東錦、李文斌的努力，使後龍鎮逐漸發展。

鄭麗文說，年底選舉，台灣的民主、命運，也如這2天一樣在風雨之中，她拜託鄉親為了家鄉未來、海線建設，全力支持鍾東錦高票連任縣長，也讓李文斌順利連任領導議會，讓府、會齊心推動縣政，苗栗更有未來。