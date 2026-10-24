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陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總：每票都要確實投下去
台南市爭取連任的民進黨議員李宗翰與市長參選人立委陳亭妃今天在後壁區成立聯合競選總部，宣示「永遠為民眾站在第一線的精神，薔琵颱風一過境即刻恢復競選活動，彰顯永遠為家鄉衝在前頭的決心。」
陳亭妃指出，這次台南市在薔琵颱風防災「工作精準到位」，可歸功過去李宗翰積極爭取大新營地區各種建設，監督市府施政，更身體力行陪伴各區公所作業。陳亭妃拜託鄉親在選舉最後階段一定要努力幫她和李宗翰拉票，「確保每一票都要確實投下去。」
李宗翰爭取第二次連任，他感謝風雨中支持的3千鄉親，承諾繼續為地方發聲和爭取建設，讓後壁、東山、白河、新營、鹽水和柳營隨台南和嘉義科學園區發展起飛，「民眾生活更安全與舒心」。李母前議長賴美惠協助披上彩帶，「象徵李宗翰對家鄉的愛與付出打拼跟母子之情永遠延續。」
市長黃偉哲、正副議長邱莉莉、林志展、與市農會總幹事吳嘉仁、後壁區農會總幹事林怡歆及近50里長及參選人也先後到場站台，肯定李宗翰過去8年在農漁業、交通、災防、水利、教育、體育等領域政策推動和強力監督。
議員周嘉韋、林依婷、沈家鳳、陳秋宏、黃肇輝、鄭佳欣、謝舒凡、朱正軒、李宗霖、陳金鐘、郭鴻儀也到場，感謝李宗翰擔任總召期間在朝野間折衝奔走理性溝通，顯示出他在議會的好人氣。嘉義縣朴子市民代表黃陳伯蓮也跨縣市來祝福李宗翰，共同創造更好的嘉南生活圈。
成立大會亞運國手余凱文、新營青商、台南縣中央獅子會、台南市新營工業區廠商協進會與在地組織等地方團體也分贈球拍、球棒、包子、粽子等祝福李宗翰「強棒出擊，保證中選。」
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