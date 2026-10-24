快訊

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

薔琵颱風14：30解除陸警！各地長浪洶湧「別去海邊」

上班族狂點人工淚液... 卻結膜紅腫、纖維化 眼科醫揪1成分是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總：每票都要確實投下去

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供

台南市爭取連任的民進黨議員李宗翰與市長參選人立委陳亭妃今天在後壁區成立聯合競選總部，宣示「永遠為民眾站在第一線的精神，薔琵颱風一過境即刻恢復競選活動，彰顯永遠為家鄉衝在前頭的決心。」

2026九合一選舉

陳亭妃指出，這次台南市在薔琵颱風防災「工作精準到位」，可歸功過去李宗翰積極爭取大新營地區各種建設，監督市府施政，更身體力行陪伴各區公所作業。陳亭妃拜託鄉親在選舉最後階段一定要努力幫她和李宗翰拉票，「確保每一票都要確實投下去。」

李宗翰爭取第二次連任，他感謝風雨中支持的3千鄉親，承諾繼續為地方發聲和爭取建設，讓後壁、東山、白河、新營、鹽水和柳營隨台南和嘉義科學園區發展起飛，「民眾生活更安全與舒心」。李母前議長賴美惠協助披上彩帶，「象徵李宗翰對家鄉的愛與付出打拼跟母子之情永遠延續。」

市長黃偉哲、正副議長邱莉莉、林志展、與市農會總幹事吳嘉仁、後壁區農會總幹事林怡歆及近50里長及參選人也先後到場站台，肯定李宗翰過去8年在農漁業、交通、災防、水利、教育、體育等領域政策推動和強力監督。

議員周嘉韋、林依婷、沈家鳳、陳秋宏、黃肇輝、鄭佳欣、謝舒凡、朱正軒、李宗霖、陳金鐘、郭鴻儀也到場，感謝李宗翰擔任總召期間在朝野間折衝奔走理性溝通，顯示出他在議會的好人氣。嘉義縣朴子市民代表黃陳伯蓮也跨縣市來祝福李宗翰，共同創造更好的嘉南生活圈。

成立大會亞運國手余凱文、新營青商、台南縣中央獅子會、台南市新營工業區廠商協進會與在地組織等地方團體也分贈球拍、球棒、包子、粽子等祝福李宗翰「強棒出擊，保證中選。」

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰聯絡人吳佩珊提供

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰服務處主任吳佩珊提供
陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總，籲鄉親支持每票都要確實投下去。圖／李宗翰服務處主任吳佩珊提供

陳亭妃 議員 薔琵颱風 2026九合一選舉 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡易餘六腳鄉聯合競總成立 攜手黃鉦凱、黃鈺惠造勢湧千人力挺

陳玉珍競選服務處成立 300鄉親到場力挺喊「五力全開」拚金門改變

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

相關新聞

蔣萬安投入防災 沈伯洋照常跑選舉 王鴻薇：洋流遇颱變亂流

薔琵颱風襲台，台北市長蔣萬安停止競選活動，投入防災。國民黨立委王鴻薇今日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋仍然跑競選活動，民進黨台北市立委吳思瑤發文稱自己整天都在聽沈伯洋的競選歌曲，看沈伯洋的網站，又爆僑委會前委員長徐佳青慶生爭議，「洋流」遇到颱風，真的變亂流。

李四川選前最後一個月靠「陸戰三招」搶票 全力爭取中間選民支持

新北市長選戰進入最後關鍵倒數，國民黨新北市長參選人李四川競選團隊加足馬力迎戰。競辦發言人江怡臻表示，目前政策發表已告一段落，接下來一個月將強固陸戰為主，不僅各領域後援會陸續成立，還會跨區邀請藍營立委助講，並透過密集掃街拜票，向市民傳遞城市的未來願景。

與江啟臣同框巨型看板砸8車 黃馨慧受訪急掛電話原因曝光

薔琵颱風襲台，國民黨台中市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的巨型看板因強風吹襲倒塌，砸壞多輛轎車，黃馨慧接獲媒體電訪時，以「在處理當中」急掛電話，影片一出引議論。對此，黃馨慧昨晚自錄影片說原由，向車主及周邊民眾道歉，表示會清除現場及處理損害賠償事宜 。

薔琵過境掃落競選海報 黃世杰看板未拆被譏「法律之前杰哥說了算」

薔琵颱風來襲，桃園昨天午後出現明顯風雨，部分選舉看板未拆除惹爭議，也有牆面帆布海報被吹掀引發安全疑慮。市府建管處表示，一旦發現或民眾通報，聽知勸導改善不聽者，將依法強制拆除。

陳亭妃與議員李宗翰成立聯合競總：每票都要確實投下去

台南市爭取連任的民進黨議員李宗翰與市長參選人立委陳亭妃今天在後壁區成立聯合競選總部，宣示「永遠為民眾站在第一線的精神，薔琵颱風一過境即刻恢復競選活動，彰顯永遠為家鄉衝在前頭的決心。」

嘉義縣副議長陳怡岳競總成立 湧入超過3000人高喊凍蒜

民進黨嘉義縣第四選區議員候選人、現任副議長陳怡岳今天在朴子市成立競選總部，縣長翁章梁、縣長參選人蔡易餘及多名政壇人士、藝人上台力挺。陳怡岳提出「黃金十年，卓岳嘉義」競選主軸，強調將持續為地方建設與民眾福利把關，力拚議員生涯5連任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。