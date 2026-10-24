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蔣萬安投入防災 沈伯洋照常跑選舉 王鴻薇：洋流遇颱變亂流
薔琵颱風襲台，台北市長蔣萬安停止競選活動，投入防災。國民黨立委王鴻薇今日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋仍然跑競選活動，民進黨台北市立委吳思瑤發文稱自己整天都在聽沈伯洋的競選歌曲，看沈伯洋的網站，又爆僑委會前委員長徐佳青慶生爭議，「洋流」遇到颱風，真的變亂流。
王鴻薇說，風天月黑風高，全台進入防颱警戒。尤其台北市身為首都，蔣萬安與市府同仁更是嚴陣以待，暫停所有競選活動。
王鴻薇表示，然而這一整天洋流的領頭「洋」在幹什麼呢？沈伯洋一整天從早上開始宣傳自己的文宣刊物，下午跑去論壇幫自己造勢，與會的林洲民居然還抱怨另外的市長參選人「沒有來沒有回應」，沈是真的搞不懂颱風天市長要坐鎮嗎？台北市民重要還是你重要？這些側翼真的把自己當皇帝。
王鴻薇說，晚上，沈伯洋還去張雅琴節目錄影，特別宣傳自己英文受訪。台北市的風災與防災，彷彿跟這位參選人毫無關係。當然也可能是沈伯洋早上講股市不休假，被大家噴到不敢再提颱風。
王鴻薇表示，至於同時身為「台北市」立委的吳思瑤，發文說自己整天都在聽沈伯洋的競選歌曲，看沈伯洋的網站。
王鴻薇提到，最扯的還是徐佳青，遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，也因此請辭。卻在圓山大飯店的僑務會議，花了1300多萬的活動上，辦起了惜別生日派對。徐佳青是醜聞下台，正在接受調查。到底惜別甚麼東西？公帑沒讓她花夠嗎？颱風天，沈伯洋跑選舉，徐佳青歡送會，吳思瑤發專輯。洋流遇到颱風，真的變亂流。
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