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嘉義縣副議長陳怡岳競總成立 湧入超過3000人高喊凍蒜

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣副議長陳怡岳競選總部今天成立，嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長參選人王如經上台齊呼當選。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副議長陳怡岳競選總部今天成立，嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長參選人王如經上台齊呼當選。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣第四選區議員候選人、現任副議長陳怡岳今天在朴子市成立競選總部，縣長翁章梁、縣長參選人蔡易餘及多名政壇人士、藝人上台力挺。陳怡岳提出「黃金十年，卓岳嘉義」競選主軸，強調將持續為地方建設與民眾福利把關，力拚議員生涯5連任。

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陳怡岳競總成立邀請政界及演藝圈力挺，前立委陳明文、立委陳冠廷、朴子市長參選人王如經及民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆等人到場力挺，高雄市議員陳致中，以及藝人李㼈、楊烈、陽帆等人也站台助陣，在台上高喊「凍蒜」，現場湧入超過3千人，氣勢十足。

陳怡岳說，他投入地方問政17年，連任4屆縣議員、3屆副議長，近4年協助陳情案件超過6000件，未來將持續服務鄉親。薔琵颱風帶來強風，東石、六腳等地部分村落停電，他第一時間聯繫台電了解供電狀況及應變措施，感謝台電人員冒風雨搶修，守護民眾用電安全。

陳怡岳表示，嘉義縣近年在議會與縣府共同努力下，推動嘉義科學園區、華泰名品城Outlet、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄中科院航太園區及布袋水產養殖加工區等重大建設，由農業大縣轉型為農工科技大縣，未來10年更是重要發展關鍵。

面對未來龐大建設預算，陳怡岳說，他提出「問政五靶、黃金十箭」政見，涵蓋招商引資、農漁福利、交通樞紐、韌性防洪、長照安心、青年安居、警消權益、土地正義、教育文化、觀光創生等十個縣政面向，帶領議員團隊為人民發聲，爭取更多福利。

嘉義縣副議長陳怡岳力拚連任議員，今天在朴子市成立競選總部，與民眾熱情互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副議長陳怡岳力拚連任議員，今天在朴子市成立競選總部，與民眾熱情互動。記者黃于凡／攝影

嘉義縣副議長陳怡岳力拚連任議員，提出黃金十箭政見，盼持續為地方爭取福利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副議長陳怡岳力拚連任議員，提出黃金十箭政見，盼持續為地方爭取福利。記者黃于凡／攝影

嘉義縣副議長陳怡岳力拚連任議員，今天在朴子市成立競選總部，邀請政治界及演藝界力挺。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副議長陳怡岳力拚連任議員，今天在朴子市成立競選總部，邀請政治界及演藝界力挺。記者黃于凡／攝影

嘉義縣副議長陳怡岳競選總部今天成立，現場湧入超過3000人高喊當選。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副議長陳怡岳競選總部今天成立，現場湧入超過3000人高喊當選。記者黃于凡／攝影

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