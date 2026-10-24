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李四川選前最後一個月靠「陸戰三招」搶票 全力爭取中間選民支持

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長選戰進入最後關鍵倒數，國民黨新北市長參選人李四川加足馬力迎戰。聯合報系資料照
新北市長選戰進入最後關鍵倒數，國民黨新北市長參選人李四川加足馬力迎戰。聯合報系資料照

新北市長選戰進入最後關鍵倒數，國民黨新北市長參選人李四川競選團隊加足馬力迎戰。競辦發言人江怡臻表示，目前政策發表已告一段落，接下來一個月將強固陸戰為主，不僅各領域後援會陸續成立，還會跨區邀請藍營立委助講，並透過密集掃街拜票，向市民傳遞城市的未來願景。

2026九合一選舉

江怡臻表示，未來一個月包括宗教、婦女等各團體的後援會仍持續成立，另也會跨區邀請台北、新北、桃園等立委前來助講，讓市民更了解李四川的政策及未來城市願景，至於最大型的活動就是11月27日的選前之夜。

李四川透露自3月參選以來，因起步較對手晚了300多天，為了急起直追，有時一天行程多達十幾場。江怡臻透露，幕僚要和李四川開會甚至得把時間切割到以10至15分鐘為單位，即使面對高強度的鐵人行程，或遭綠營抹黑，李四川始終保持從容的自信，堅定步伐一步一腳印走行程，強大心理素質讓團隊非常佩服。

新北市議會國民黨團書記長陳儀君表示，提高投票率就能增加勝選機率，在這次新北市有55%里長同額競選的情況下，議員與基層更要強力助攻，積極深入市場、路口、捷運站與公園拜票。除了固守8成的藍綠白基本盤外，更要全力爭取剩下的2成中間選民支持，力拚勝選。

李四川 中間選民 2026九合一選舉 新北市選舉

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