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蔡易餘六腳鄉聯合競總成立 攜手黃鉦凱、黃鈺惠造勢湧千人力挺

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，請託六腳鄉民支持六腳鄉長黃鉦凱連任、議員參選人黃鈺惠當選。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，請託六腳鄉民支持六腳鄉長黃鉦凱連任、議員參選人黃鈺惠當選。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，攜手拚連任的六腳鄉長黃鉦凱、黨籍議員參選人黃鈺惠造勢，縣長翁章梁、前立委趙天麟、無黨籍台南市議員參選人張新斛及多名村長站台力挺，現場湧入近千人，為三名參選人高喊當選，氣勢十足。

2026九合一選舉

蔡易餘說，他將接棒翁章梁，發展嘉義未來黃金十年，讓經濟活力沖天，嘉義科學園區就在六腳鄉蒜頭糖廠旁，台積電一廠接一廠興建，目前正在蓋第3廠，根據媒體報導指出，台積電在嘉義預計要蓋10個場，若每個廠1千名員工，就有約1萬名員工，有望帶動周邊10萬人就業機會。

蔡易餘說，台積電落腳嘉義，士農工商都可以受益，整體經濟將大發展，他會把握嘉義發展時間點，預作準備加強教育，投資100億元提升下一代英文能力，補助全民英檢及獎金；同時推動加碼生育津貼、補助婦女凍卵，改善少子化現象，並提高重陽敬老金，擴大敬老卡適用範圍。

黃鉦凱說，六腳鄉沒有一席在地的議員，他剛上任鄉長那年，蔡易餘承諾整治六腳大排，向中央爭取30億元治水經費，「家己栽一欉，較贏看別人」，希望大家集中選票，全力支持黃鈺惠、蔡易餘，雖然他是同額參選，但是也要投給他，讓他開票數字好看。

蔡易餘也說，六腳鄉長黃鉦凱拚連任，胞姊黃鈺惠參選議員，外界傳言「弟弟選鄉長、姊姊選議員，會不會不太好」，但是民進黨在第四選區需要有一名女性參選議員，本來有一名女性議員，後來去拜託她參選，她卻沒有要繼續選，黃鈺惠帶著重責大任投入選舉。

立委蔡易餘服務處助理黃鈺惠今年參選嘉義縣第四選區議員。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘服務處助理黃鈺惠今年參選嘉義縣第四選區議員。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，喊話推動嘉義黃金十年發展。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，喊話推動嘉義黃金十年發展。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，攜手六腳鄉長參選人黃鉦凱、議員參選人黃鈺惠造勢。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立六腳鄉聯合競選總部，攜手六腳鄉長參選人黃鉦凱、議員參選人黃鈺惠造勢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣六腳鄉長黃鉦凱力拚連任。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉長黃鉦凱力拚連任。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 趙天麟 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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