放颱風假李四川曝忙著做這件事「嘴巴沒休息」 笑迎選戰最後一個月

連續兩天颱風假也讓市長競選活動暫停，國民黨新北市長參選人李四川近兩日無公開行程，今接受聯合報電訪笑稱自己「嘴巴沒休息」，忙著打電話給各區里長關心災情，聽聞瑞芳停電且山路不通，得知市府已處理讓他放寬心。他也指趁放假時好好思考最後一個月的選戰節奏，直言對手蘇巧慧已跑五百多天，他要加速前進，除拋政見更要接觸群眾，腳踏實地握遍市民每一雙手尋求支持。

李四川說，從宣布參選至今跑了兩百多天，儘管他曾一天跑十三場活動，至今瘦了五公斤，但對手已跑了五百多天，時間多出一倍以上，未來他更要加緊腳步，選前一個月要加強各區造勢活動，接著安排車掃，以及站路口及市場拜票等行程，要更加強與市民面對面的接觸。

過往民進黨的空戰能力向來比國民黨占優勢，李四川說，網路資源確實不如對手，但若發現又遭綠營側翼抹黑或攻擊，團隊本身有應變小組，也有律師等可隨時因應，他相信在網路社群等媒體也有許多支持他的人。

提及選舉剩下最後一個月，李四川笑說，團隊及周圍朋友都非常緊張，他的心情卻很輕鬆，更形容自己每天晚上回家躺到床上是秒睡，他更指別人拿他民調被超車，甚至連面相或賭盤等說法都出籠，他覺得那些說法都不是事實更不是民意，真正的民意是每一位跟他握手的人所給予的支持與鼓勵。