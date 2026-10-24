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與江啟臣同框巨型看板砸8車 黃馨慧受訪急掛電話原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市議員黃馨慧昨晚9時43分自錄影片說明。圖／黃馨慧服務處提供
國民黨台中市議員黃馨慧昨晚9時43分自錄影片說明。圖／黃馨慧服務處提供

薔琵颱風襲台，國民黨台中市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的巨型看板因強風吹襲倒塌，砸壞多輛轎車，黃馨慧接獲媒體電訪時，以「在處理當中」急掛電話，影片一出引議論。對此，黃馨慧昨晚自錄影片說原由，向車主及周邊民眾道歉，表示會清除現場及處理損害賠償事宜 。

2026九合一選舉

江啟臣與黃馨慧巨型看板設置在台中國際會展中心周邊停車場，昨天下午不堪強風吹襲倒塌，多輛轎車被看板骨架砸中，車身毀損凹陷、受損，現場一片狼藉。有網友PO圖表示，看新聞到現場察看，發現車輛嚴重損毀，直喊「賠我一台車！」

事後，有媒體致電訪問黃馨慧，媒體詢問「是風太大嗎？」黃馨慧答「你覺得呢！正在處理當中，沒有空回你電話」，記者再問「會賠償嗎，對車主這邊」就被掛電話，影片播出後引發議論。

黃馨慧在昨晚9時43分自錄影片說明，在獲知事故發生第一時間，團隊人員和相關廠商趕緊到現場緊急處置，新聞畫面中與記者通話當時，正在協調相關處置事宜；為了避免損害繼續擴大，也緊急調派吊車支援排除現況，確保周邊道路及民眾安全，預計昨晚執行清除作業。

黃馨慧指出，對此突發事件造成車主車輛損傷及周邊民眾不便，深感抱歉，目前正積極持續處理現場事故當中，未來待風災過後，也會處理損害賠償事宜。

國民黨市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。圖／讀者提供
國民黨市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。圖／讀者提供

江啟臣 薔琵颱風 台中市 2026九合一選舉

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