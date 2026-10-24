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柯志恩拋社宅政見　地方興辦5000戶、婚育宅提高至四成

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
柯志恩拋社宅政見，地方興辦5000戶，婚育宅提高至四成，相關政策獲「社宅推動聯盟」肯定。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩拋社宅政見，地方興辦5000戶，婚育宅提高至四成，相關政策獲「社宅推動聯盟」肯定。圖／柯志恩競辦提供

高雄房價與居住負擔牽動年輕家庭成家意願，國民黨高雄市長參選人柯志恩提出社會住宅政策，喊出市長任內地方興辦5000戶，另主張婚育宅比例提高至40％，育兒家庭承租年限延長至12年，讓年輕夫妻不必因孩子成長、就學而頻繁搬家，將居住政策從蓋房子延伸至家庭照顧與生活支持。

2026九合一選舉

柯志恩表示，社宅政策不能只看興建數量，更要思考如何擴大供給、減輕居住負擔，讓不同人生階段及家庭需求的市民都獲得適切的居住支持。

她主張任內以地方興辦5000戶社宅為目標，並持續向中央爭取資源，朝高雄中央與地方合計3.5萬戶的整體目標邁進。在增加供給方面，除尋找可行基地持續興建，也打開政策思維，透過可負擔住宅、鼓勵企業參與投資，及結合大眾運輸與都市發展的TOD模式，開拓多元住宅供給管道，回應市民不同的居住需求。

柯志恩也主張提高婚育宅比例至40％，並將育兒家庭承租年限延長至12年，讓家庭不必因孩子成長而頻繁換屋搬遷，降低居住變動對家庭生活的影響，讓孩子從幼兒階段一路進入國小，擁有相對穩定的成長環境。

她也強調，社宅不只供給房子，還應結合托育、兒童照顧、住戶服務及物業管理人員培訓，建立完整的生活支持系統。中央與地方的社宅申請制度也應減少民眾在申請、資格認定及入住過程中的困擾。

柯志恩的社宅政策獲「社宅推動聯盟」肯定，她表示，社宅不是房子蓋好就結束，而是要住得安心、生活有支持、家庭有未來，讓更多市民有機會在高雄安身立命。

社宅 柯志恩 政見 2026九合一選舉

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