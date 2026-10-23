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談大寶蔣得立交換生事件 蔣萬安曝慈父心：有些不捨也會難過
台北市長蔣萬安日前接受東森新聞專訪，今晚播出。談到大寶蔣得立交換生事件，蔣萬安曝大寶已能夠調適，反倒是和太太，心情上還會有一些的波動，孩子靠自己努力得到的成績，卻被外界質疑，「我會有些不捨，也會難過」。
對於蔣得立在美近況，有沒有寫信分享在美國的生活？蔣萬安說，「得立都還好」就是專心目前的生活，不管是學校課業，還有參加的社團，其實一家人向心力很強，也常常聯絡，彼此關心，孩子長大也應讓他學會獨立。
至於二寶、三寶年紀小，太太比較負擔照顧他們責任，陪他們睡覺洗澡吃飯，確實很非常辛苦，所以自己對於家人，只有感謝。
主持人也追問，得立在交換生事件，外界對他的一些批評，有沮喪或是什麼樣的反應？蔣萬安說，其實自己一開始很擔心，情緒上會不會受影響，但其實他還滿堅強，也滿成熟，所以幾次溝通，他都還能夠接受、調適，反倒自己是和太太，心情上還是會有一些波動。
他說，終究孩子過去很多靠自己努力，得到的成績，卻被外界質疑，包括他自己很努力參加會考，也要被質疑說是靠加分考上，「我想我會有些不捨，也會難過」。
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