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評「洋流」確實激起熱情 蔣萬安坦言：我和我的支持者都比較慢熱

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安接受東森新聞專訪。圖／取自網路直播畫面
台北市長蔣萬安接受東森新聞專訪。圖／取自網路直播畫面

台北市長蔣萬安日前接受東森新聞專訪，今晚播出。針對沈伯洋的「洋流」，蔣萬安指出，確實激起了支持者的熱情，激發他們勇於站出來表達意見，坦言自己也必須趕快把這股熱情激發出來，「我和我的支持者其實都屬於比較慢熱。」

2026九合一選舉

蔣萬安指出，他也再次呼籲自己的支持者，若肯定他這4年做出的成績，就勇敢大聲說出來、站出來幫忙宣傳，把這分激情散布給更多市民朋友，這個是他目前最重要的責任。

主持人也追問，怎麼看競爭對手沈伯洋？蔣萬安說，其實沈伯洋口才非常好，對各項議題，都可以有自己清楚的意見、看法，侃侃而談，甚至他對不同的立場、站在不同的角度，也可以說得頭頭是道。

蔣萬安也說，沈伯洋對於很多的議題，他表達看法，甚至對市府推的政策，還有一些質疑，但是可能都不清楚，其實提出的這些政見，市府早就已經在做，像幸福住宅，照顧小家庭，或者是年輕的爸爸媽媽，以及市府推出都市更新等等，這4年都有具體成果，他可能對很多的市政並不熟悉、了解。

蔣萬安指出，他的對手口才很好，可能很會說，而且都很有道理，甚至在不同立場，也可以侃侃而談，這就是和他之間比較大的差別。

主持人也說，為什麼對手會批市長常常問A答B？蔣萬安指出，其實有很多標籤，「屬於我的標籤，我要撕撕不掉，但不屬於我的標籤你要怎麼貼，貼不上來」。選舉過程本來就會有很多這些不實的指控、批評，甚至很喜歡給人家貼標籤。

蔣萬安說，所以一切事實勝於雄辯，自己絕對接受各界的檢驗，也很有信心說這4年推出的各項的建設，完成了許多市政成果，透過加強的宣傳，大家會看到台北的不一樣，市民可以在關鍵的11月28日，做出明確的選擇。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

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