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新聞眼／反司法介選 加速新竹泛藍歸隊

聯合報／ 本報記者黃羿馨

新竹縣長選戰最後衝刺，檢警大動作搜索力挺國民黨參選人徐欣瑩的美麗島電子報董事長吳子嘉，引發藍委群起撻伐「司法介選」。檢方澄清搜索是為保全證據，但選前僅剩一個多月，高調搜索仍引發製造寒蟬效應的質疑，加上吳子嘉先前預告竹北場開講「還有更勁爆的料」，讓司法案件迅速延燒為政治攻防，為縣長選情投下變數。

2026九合一選舉

新竹縣基本盤藍大於綠，相較於徐欣瑩面臨初選紛擾和裂痕，鄭朝方挾竹北市長政績及個人形象向外擴張，將選戰打成五五波。

近期藍營整隊跡象越發明顯。身兼國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科發動基層組織，持續固樁，初選裂痕未必完全消失，但隨投票逼近，地方組織、政黨認同開始發揮作用。

如今，吳子嘉遭搜索將加速整合。徐欣瑩第一時間將事件定調為司法迫害與介選，不只在鞏固深藍，更可能觸動原本對徐仍有疑慮的淺藍、藍白游離票，以及對執政黨、國家機器存有憂慮的中間選民。若「反司法介選」成為泛藍共同情緒，有助召喚支持者歸隊。

但對鄭朝方未必全然不利。若後續偵辦出現具體事證，選戰焦點仍可能回到「抹黑介選」，強化鄭的受害者角色；反之，若搜索後遲無具體進展，輿論焦點就可能從文宣內容轉向搜索手段，讓徐欣瑩取得凝聚反綠選票的空間。

竹縣選戰目前傾向「鄭贏空戰聲勢、徐守陸戰基本盤」。吳子嘉案未必足以翻轉，卻可能成為最後一個月催化藍營歸隊的變數，也讓鄭朝方略占上風的選情，再度拉回五五波。

2026九合一選舉 新竹縣 鄭朝方 吳子嘉 徐欣瑩

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