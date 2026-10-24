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竹檢搜索爭議 吳子嘉：一看就知高層施壓

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰黃羿馨／連線報導

美麗島電子報董事長吳子嘉涉違反選罷法，遭新竹地檢署指揮警方搜索其北市住處與辦公室。他昨現身中天「大新聞大爆卦」節目嗆，檢察官在幫民進黨新竹縣長參選人鄭朝方選舉，由賴清德總統指揮。在野黨立委也聲援，司法更不能有雙重標準。

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竹檢昨表示，全案仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，不便回應。

吳子嘉還原事發經過指出，竹檢九月廿日就知他告發鄭的司法案件，結果檢方只提出鄭單方面資料，用不實文宣以選罷法來辦他；搜索完空手而歸，什麼都沒有，只把手機帶走，為了要看選舉情報，非常可惡。

吳子嘉表示，所謂不實文宣涉及選罷法意圖使人不當選，「這有什麼好搜索？賄選才要搜索。」此外，當天主任檢察官親自現場指揮、高度重視，一看就知道是高層施壓。

國民黨立委洪孟楷質疑，移工派送文宣有爭議，就能搜索吳子嘉住處和辦公室嗎？檢調過往最令人詬病的辦案，就是一案多辦，故意小案「隔山打牛」，利用當事人手機衍生案外案，這種早該被淘汰的歪風，距離選前不到四十天又上演。

鄭朝方辦公室昨天表示，感謝司法積極偵辦，追查幕後涉案人士，對於惡意抹黑、不法介選絕不姑息。鄭朝方委任律師蘇家弘表示，新竹近期出現外籍人士，對外散發何成鄭朝方面貌圖樣，夾帶不實文字的文宣詆毀鄭朝方名譽，已提出妨害名譽等刑事告訴。

吳子嘉支持國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，廿六日將舉行「董事長開講」竹北場，邀請台中市長盧秀燕站台，將照常舉行。徐欣瑩陣營表示，鄭朝方支持徹查，應面對胞弟鄭朝名涉嫌對吳子嘉的恐嚇案，到底查到哪？鄭朝方應說明家族出售農地等爭議。

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