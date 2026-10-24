秋颱攪動中市選情 藍不擔心 綠憂氣勢斷

中度颱風薔琵選前一個月席捲台灣，打亂地方選舉衝刺節奏，號次抽籤、造勢、掃街等活動紛紛喊停。台中藍綠陣營看法不同，藍營認為影響有限，綠營則憂心民進黨市長參選人何欣純近期上揚的氣勢受到干擾，颱風假也可能為台中市長盧秀燕拉抬好感度，輔選更具優勢。

台灣近年選舉多在秋冬兩季舉行，較少在選前遭遇颱風，上次類似情況是二○二二年地方大選，當年九月遇上強颱軒嵐諾，參選人登記截止日期順延一天。今年薔琵比軒嵐諾晚了一個多月來襲，已進入選前衝刺階段，中選會原訂昨天辦理參選人號次抽籤，多數縣市因颱風假順延至二十七日。

台中藍營人士認為，選前一個月遇上颱風雖然罕見，但對市長層級選戰影響不大，掃街、造勢等活動取消或延後，競選團隊也能趁機喘口氣，重新盤點選情，尤其十一月初將舉行電視辯論會，還有許多事前工作要準備。相較之下，選舉日當天的天氣好壞，可能更直接影響投票率。

不過，藍營人士也坦言，個別議員參選人受到的衝擊可能較大，例如有人安排近日成立競選總部，若颱風的影響屆時仍未遠離，恐增加動員難度，甚至被迫延後活動。

台中綠營人士則指出，何欣純近期氣勢一路上揚，迫使對手江啟臣在辯論議題上大做文章。何欣純原本計畫替黨內三十二名議員參選人站台，並進行車掃、走遍台中二十九區，行程相當緊湊，因颱風假行程喊停，後續安排更加緊繃。

綠營人士也憂心，颱風假可能讓沒有競選連任的市長盧秀燕再添好感度。

盧秀燕始終是藍營重要的輔選角色，防災與停班停課決策也可能影響民眾對市府的觀感。