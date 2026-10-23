藍白合爭取柯文哲支持？蔣萬安：非常願意跟柯前市長請益

台北市長蔣萬安日前接受東森新聞專訪，今晚播出。針對2022年市長選舉，黃珊珊當時獲得的34萬票，有民調指出有超過五成，轉向支持沈伯洋。主持人追問是否有策略，爭取前市長柯文哲支持？蔣萬安表示，「我非常願意跟柯前市長來請益」。

針對是否會爭取柯前市長的支持，會不會安排碰面，有沒有什麼形式？蔣萬安說，其實每一個市民朋友，不管哪個黨派，也包括民眾黨的朋友，都是他要爭取支持的對象。

他說，很認同黃珊珊前副市長，她認為不需要計算票數，而是端出4年來的成績單，接受大家的檢驗，如果有好的政見提出來，讓市民朋友評斷，他就是以這樣的態度來面對選舉，爭取認同。

蔣萬安也說，其實也看到柯前市長談到，這一次的市長選舉，現任就把政績拿出來，大家看看到底有哪些政績、市民是不是有感？對於挑戰者來講，沈伯洋就把當時推黑熊學院用，有哪些實績拿出看來，接受大家的檢驗。

蔣萬安指出，就像業績大賽一樣，把成績單一一列出，市民來做判斷，所以他其實很認同柯前市長這樣的說法，相信自己絕對經得起檢驗。

主持人追問，目前還沒有安排要跟柯前市長碰面？蔣萬安說，非常願意跟柯市長來請益，如果有機會的話，其實他在很多場合也提到，柯市長在任內，推了非常多好的建設，可以在樣基礎之上，持續的來推進新的政策。