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AI產業發展攻防 黃世杰批「百廢待舉」 桃市府稱早有規畫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）接受汪潔民「財富汪得福」專訪，批現在的桃園施政「百廢待舉」，遺憾國民黨桃園市長張善政去行政院未爭取發展AI產業的權益。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）接受汪潔民「財富汪得福」專訪，批現在的桃園施政「百廢待舉」，遺憾國民黨桃園市長張善政去行政院未爭取發展AI產業的權益。圖／黃世杰競選辦公室提供

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，打造ＡＩ園區掀熱議。桃園市長張善政表態支持松機遷建，更赴行政院會力挺，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨批評，張善政沒替地方爭取ＡＩ產業發展，桃園市政百廢待舉。桃市府強調，ＡＩ產業早有規畫與布局，反批對手把ＡＩ當成政治題。

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黃世杰日前接受專訪昨播出，黃受訪時稱桃園「百廢待舉」，張善政為松機遷移赴行政院會，卻未替桃園爭取ＡＩ產業發展，令人遺憾；桃市府行政效率跟民進黨執政時差很多，前市長鄭文燦任內開會以十五分鐘為單位，高效率且快速決策，未來上任，要找回這樣的速度。

黃世杰指出，桃園具備完整的產業鏈優勢，也有交通、土地、水電利多，未來ＡＩ園區應朝軟硬整合推動，更要吸引國內外業者投資發展；台積電、輝達及相關合作夥伴都是積極爭取的對象，讓趨勢產業能夠落地桃園，進一步帶動就業人口與薪資成長。

「黃世杰把ＡＩ當作政治題，而不是產業題。」桃市府表示，桃園已建立半導體製造、ＡＩ算力到關鍵零組件的產業布局，包括龍科三期爭取台積電先進製程投資、ＡＩＤＣ專區著眼ＡＩ運算與資料中心等，航空城也有高階ＩＣ載板專區規畫。

市府指出，龍科三期已獲國發會通過，預估年產值五千五百億元，創造四千五百個就業機會。桃園目前工業產值達四點七兆元，未來目標產業升級，創造高薪、高附加價值工作機會，讓經濟成長反映在勞工薪資；市府提前布局交通、住宅、教育等配套，確保產業發展與地方生活品質同步提升。

桃園市新聞處長羅處東表示，賴清德總統支持桃園發展高階ＩＣ載板產業，黃世杰若有不同看法，應具體說明產業政策與替代方案；桃園需要串聯上下游、放眼未來的產業戰略，相關討論盼能回到具體規畫與執行成果。

2026九合一選舉 黃世杰 張善政 桃園市選舉

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