全台放颱風假 金門唯一完成縣長候選人抽籤

薔琵颱風全台放颱風假，昨僅金門縣上班上課，成全國率先完成縣長候選人抽籤縣市。七名縣長候選人號次昨早揭曉，國民黨陳玉珍抽中五號，團隊立刻遞上超大型號碼看板，與其他候選人的手持號碼牌尺寸相差甚遠，分外吸睛。另過往金門須跨海訂製文宣小物，今年候選人可提早訂製，將比其他縣市候選人更早拿到文宣品。

金門縣長候選人號次昨早抽籤，由縣選舉委員會主任委員陳祥麟主持，抽籤結果依序為一號張國威、二號李文良、三號洪和成、四號張火木、五號陳玉珍、六號梁文韜及七號黃世團，各候選人在支持者陪同下高喊口號，現場氣氛熱鬧滾滾。

抽中一號的無黨籍候選人張國威抽到「籤王」，他興奮高喊「一馬當先，絕對不負所望」，他表示一定要把金門打造為國際旅遊島，也要建立清廉政府，將號次轉化為競選宣傳的起點。

抽中六號的梁文韜以「六六大順」當口號，祝福金門興旺，並喊出「金門人潮進、財也進」；抽中四號的張火木則以「事事順利、六好縣長、政通人和」應對，為自己的號次增添吉祥寓意。

陳玉珍抽中五號，並以「改變金門五夠力」當競選口號，隨即同時成立競選服務處，吸引三百餘位鄉親及支持者到場加油。她表示，抽籤與競總服務處不只是選戰起點，更是承擔縣政責任的開始，她已準備好迎接挑戰，更喊話鄉親「一人拉十票」，一起為金門的未來打拚，前金門縣長陳水在也特別送上粽子祝福「包中」。

前金門縣長楊鎮浯現為國民黨金門縣黨部主委，昨卻未現身陳玉珍競選服務處活動，引發外界關注。經了解，因楊剛好有事赴台，原訂昨早趕回卻因飛機停飛無法成行。

陳玉珍說，競總服務處成立沒有特別邀請誰，都是支持者自發性參加，強調過去與楊鎮浯聯袂出席多場黨內的固本會報，兩人沒有不合，甚至固本會報中，對方也公開喊話支持，還牽起她的手高喊「凍蒜」，雙方沒有心結。